Na Pobusani ponedeljak, 20. aprila 2026. godine, biće na snazi poseban režim ulaska motornih vozila na groblja kojima upravlja JKP „Pogrebne usluge“ Beograd.

Zabrana ulaska motornih vozila važi: Na Novom bežanijskom groblju, kao i na grobljima Orlovača, Lešće i Zbeg, od 7:00 do 15:00 časova.

Na Novom i Centralnom groblju tokom celog dana.

Na Starom bežanijskom, Zemunskom, Banjičkom i Topčiderskom groblju, gde je ulazak motornih vozila inače trajno onemogućen (zatvoren tip grobalja). Besplatan prevoz za posetioce

Za starije sugrađane i osobe otežanog kretanja, na Lešću, Orlovači i Novoj Bežaniji obezbeđena su tri klimatizovana minibusa. Prevoz je besplatan i saobraćaće u intervalima od 7:00 do 15:00 časova, od ulaznih kapija do najudaljenijih parcela grobalja. Upozorenje na nestabilne spomenike JKP „Pogrebne usluge“ Beograd apeluje na posetioce da budu oprezni prilikom obilaska grobnih mesta i da se ne naslanjaju na spomenike, naročito na starijim grobljima.