Poseban režim ulaska motornih vozila na groblja za Pobusani ponedeljak – 20.04.2026.
Na Pobusani ponedeljak, 20. aprila 2026. godine, biće na snazi poseban režim ulaska motornih vozila na groblja kojima upravlja JKP „Pogrebne usluge“ Beograd.
Zabrana ulaska motornih vozila važi:
- Na Novom bežanijskom groblju, kao i na grobljima Orlovača, Lešće i Zbeg, od 7:00 do 15:00 časova.
- Na Novom i Centralnom groblju tokom celog dana.
- Na Starom bežanijskom, Zemunskom, Banjičkom i Topčiderskom groblju, gde je ulazak motornih vozila inače trajno onemogućen (zatvoren tip grobalja).
Besplatan prevoz za posetioce
Za starije sugrađane i osobe otežanog kretanja, na Lešću, Orlovači i Novoj Bežaniji obezbeđena su tri klimatizovana minibusa.
Prevoz je besplatan i saobraćaće u intervalima od 7:00 do 15:00 časova, od ulaznih kapija do najudaljenijih parcela grobalja.
Upozorenje na nestabilne spomenike
JKP „Pogrebne usluge“ Beograd apeluje na posetioce da budu oprezni prilikom obilaska grobnih mesta i da se ne naslanjaju na spomenike, naročito na starijim grobljima.
Tokom redovnih kontrola utvrđeno je da određeni broj spomenika nije stručno postavljen ili je dotrajao, pa može doći do njihovog rušenja i povređivanja u slučaju pritiska ili naslanjanja.
Posebnu pažnju treba obratiti na decu – roditelji se mole da ih ne ispuštaju iz vida i da vode računa o njihovom kretanju. Podsećamo da je deci mlađoj od 10 godina zabranjen pristup groblju bez pratnje odraslih lica.
Ukoliko primetite nestabilan ili potencijalno opasan spomenik, molimo vas da obavestite upravu groblja ili pošaljete prijavu na:info@beogradskagroblja.rs.
