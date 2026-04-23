Ekipe Hitne pomoći poslednjih dana imaju pune ruke posla. Zbog čega se građani najčešće javljaju, ali i kako je protekla noć za nama, objasnila je Dr Ivana Stefanović iz hitne pomoći za emisiju "Redakcija".

- Mi smo juče imali dosta posla, ukupno 160 intervencija, 42 na javnom mestu, 9 pedijatrijskih poziva, 3 pacijenta sa STEMI infarktom, 2 su prevezena u angio salu vojno-medicinske bolnice, treći u angio salu KBC Zvezdara, 6 saobraćajnih nezgoda ali samo 5 osoba je učestvovalo, na jednom mestu nismo zatekli nikoga i ne znamo šta se tačno desilo. Molimo vas da otkažete poziv hitne pomoći ukoliko vam mi nismo potrebni - rekla je Stefanović i dodala:

- Na žalost, jedan pacijent je teško povređen u saobraćajnoj nezgodi. Noćna smena je imala skoro duplo manje intervencija, 81, i u tom broju je 20 na jvanom mestu, dosta smo intervenisali zbog alkoholisanih lica koja su pala i povredila se. Bilo je i toga da su u autobusu ostali svo vreme, pa mi sa policijom moramo tu da intervenišemo.Tri pacijenta su bila pedijstrijska i nije bilo pacijenata sa akutnim koronarnim simptomom. Jedan pacijent je povređen u udesu i zatim je prevezen u KBC Zemun - objasnila je ona.

Foto: Kurir Televizija

Ona navodi da su imali 1659 ostvarenih veza, što za njih, kako kaže, jeste više od proseka.

- Pred jutro su najviše zvali astmatičari i oni koji boluju od bolesti pluća. Neki pacijenti su ostali zbog hipertenzije, jutra su topla a dani su sveži i to je u principu razlog. Čovek obučen u kostim rakuna je juče plašio ljude na Brankovom mostu. Mi sada možemo da pričamo o tome u jednom šaljivijem tonu ali juče je moglo da bude i vrlo ozbiljno, taj poziv se završio dobro i niko nije povređen. Pacijent je napadao ljude na Brankovom mostu, to je bila dojava od strane policije. Važno je da se ništa ozbiljno nije dogodilo i da su svi dobro - rekla je Stefanović.

Kako kaže, pacijent je prevezen u bolnicu Laza Lazarević i ona se nada da će njene kolege tamo uraditi sve kako bi on bio bolje.

