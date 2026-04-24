Isključenja struje USKORO POČINJU: U gotovo DVE TREĆINE beogradskih opština danas neće biti električne energije
Spisak isključenja struje:
Stari grad
08:30 - 15:00 CARA DUŠANA: 12, STRAHINjIĆA BANA: 9,
Zvezdara
09:00 - 14:00 DR VELIZ. KOSANOVIĆA: 56-58, KOVAČEVA: 46, SVETOG KLIMENTA: 30-32,36-40A,44-48,41,45,49-53,57,
Palilula
08:30 - 16:00 VILINE VODE: 6,40B,45-47, Naselje BEOGRAD: DUNAVSKA: 76-78A,43,
09:00 - 14:00 CRNOG BORA: 2,14,1,5A,9, Naselje BG-KRNjAČA: ALEKSANDRA DIME: 2-4,8-20,3-7,11, DOLOVSKA: 2-14,1-21B, IĐOŠKA: 6-36, KOVINSKA: 2-6,1A-7B, SAVE KOVAČEVIĆA: 1-13, SAVE KOVAČEVIĆA ULICA 1: 2-10B, SUTJESKA ULICA 3: 2-2A/1,6-14,1-5B,9-19A, SUTJESKA ULICA 4: 2,1-9, SUTJESKA ULICA 5: 2-24, SUTJESKA ULICA 6: 2-22, SUTJESKA ULICA 1: 2-12,18-24,1B-5A,9, SUTJESKA ULICA 2: 2-32,1-29, ZRENjANINSKI PUT: 63-71,75-79A, Naselje BORČA: ZRENjANINSKI PUT: 86,45J, Naselje Krnjača: IĐOŠKA: 1-27Z, MIHAJLA ŠVRAKE: 2,8,5, PITA MARAVIĆA: 2-2V,14V,3, SAVE KOVAČEVIĆA: 4A-8, SUTJESKA ULICA 3: 18V-26, SUTJESKA ULICA 5: 1A-23A, SUTJESKA ULICA 6: 1-25, ZRENjANINSKI PUT: 66C-76B,82L-86S,43-51G, Naselje Krnjaca - Kotez: SUTJESKA ULICA 2: bb,
08:30 - 14:00 Naselje BG-KRNjAČA: SLAVKA KOLARA: 1A,
Voždovac
08:30 - 14:00 LjUBE KOVAČEVIĆA: 4-12A,7-15,
Rakovica
10:00 - 11:30 BORSKA: 15A,
Zemun
08:30 - 13:30 BEŽANIJSKA: 62a,55-55, DR NEDELjKA ERCEGOVCA : 1-3, GRADSKI PARK: 8, GUNDULIĆEVA: 32-38B, IVIĆEVA: 2-10,1-7, SENSKI TRG: 1-7, SPIRTINA : 2-4,3, SVETOZARA MILETIĆA: 6-6A,12-32,9-19,25,31-37, TEODORA HERCLA: 2-40,1-29V/1, TOŠIN BUNAR: 2-22,26-48a,1-7B,11-21, UGRINOVAČKA: 2-4A,1, VRTLARSKA: 35-55C,59-63A,
Grocka
07:00 - 15:00 Naselje BOLEČ: MARŠALA TITA: 16,20, MARŠALA TITA 1 PRILAZ: 13, SMEDEREVSKI PUT: , Naselje GROCKA: VUČKA MILIĆEVIĆA: 1, Naselje RITOPEK: BEOGRADSKA: 22-24,30,21-23, DUNAVSKO SOKAČE: 17, LIVADICE: 24,40,46,50-54,51, MAKLICE: 2-4, PASULjIŠTE: 2,14,22,56,13G-15D,19,25,37,47-59,67-69, RITOPEČKA: 2-4,10-10A,16,20,26-56,62,68,1-5,9-17,25-27,35B,51-53,67-69B,77-87,91-91D, SEVERNA: 18, SMEDEREVSKA: 6B-6V,12-18A,19A-21, SMEDEREVSKI PUT: 4-10,14A,20,120,7-23,29,35-41,47,53-57,61,93,121, SUVO PLANDIŠTE: 8-20,32-34,3-11A,15,19-21,37G, VOĆARSKA: 1,7,11-15, Naselje VRČIN: BEOGRADSKA: 158A-174,178,186-196,200,165,171-181,185-189,197-201, ORLOVIČKA: 16-18,26,3-3A,9A,13-15,19-35, ORLOVIČKA 2.DEO: 9,51, PETRA DRAPŠINA: 12-14,24,28,32-36,46,31,37,41,59-61B,67,77, STEVANA SREMCA: 1-3E, ŽIČKA: 8, Naselje ZAKLOPAČA: RITOPEČKA: 6,21, SMEDEREVSKA: 2,3,
Sopot
09:00 - 16:00 Naselje NEMENIKUĆE: PARTIZANSKI PUT: 88D-88Đ,195A-195C, Naselje ROGAČA: KOSMAJSKA: 2-10,1-9,13-17,21A-27,31,59A,391, KOSMAJSKI VENAC: 2A,6-16A,20-26,30-32,1-3A,13-19,23-29A,33-35B,43A,55A,59B,63, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 33A, PRVOMAJSKA: 54,
Mladenovac
12:30 - 14:00 Naselje KOVAČEVAC: BRESTOVAČKA: 29, KOVAČEVAC: 688,828,807,811, NOVA 49: 8,1A, NOVA 62: 62G,66,85B, NOVA 86: 8,
09:00 - 12:00 Naselje KOVAČEVAC: KOVAČEVAC: 86, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): LjUBE DAVIDOVIĆA: 96,49,
Surčin
09:00 - 16:00 Naselje SURČIN: NEMANjINA: 4,5B-17A, SVETOG SAVE: 84-86f,55-57,61-65,69,73,77,81-81C,85, UŽIČKA: 14-16,20,3-7,11,
Lazarevac
09:30 - 15:00 Naselje Šopić deo oko Kamenorezaca,Stanarevića kraj,Stočna pijaca,Crne bare
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