Danas će se Beograđani suočiti s povremenim isključenjima vode u nekoliko gradskih opština zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži. Građani će biti pogođeni povremenim isključenjima i smanjenim pritiskom u snabdevanju vodom. Radovi obuhvataju ispiranje vodovodne mreže, kao i postavljanje novog cevovoda.

Opštine i ulice sa isključenjima vode:

Bez vode će biti potrošači u ulicama Nikole Krasnova, kao i deo ulice Knez Zorka (od Maksijeve do ulice Svetog Save), u periodu od 9:00 do 16:00 sati.

Zbog postavljanja novog cevovoda, bez vode će biti potrošači u sledećim ulicama: Cvetanova Ćuprija (od Toma Zdravkovića do Braće Srnić), Pavla Savića, Mihajla Kostića Pljake, Svetozara Radonjčića (od Braće Srnić do Cvetanove Ćuprije).

U okolnim ulicama osećaće se smanjen pritisak u vodovodnoj mreži. Isključenja će trajati od 8:00 do 22:00 sata.

Zbog ispiranja vodovodne mreže, bez vode će biti potrošači u naseljima: Surčin, Bečmen, Jakovo, Bojlevci, Progar i Petrovčić (tačne ulice nisu navedene)

Zbog planiranih radova, bez vode će biti i potrošači u delu ulice Žarka Samardžića (od Vojvođanske do broja 41) u periodu od 8:30 do 18:00 sati.

Za sve korisnike koji će biti pogođeni isključenjima, biće obezbeđene auto-cisterne sa pijaćom vodom. Potrošači se mole da unapred pripreme potrebne količine vode za piće i osnovne potrebe.

Vodovod upozorava da tokom radova može doći i do kratkotrajnih zamućenja vode. Građanima se zahvaljuju na strpljenju i razumevanju, a radovi će biti završeni u što kraćem roku, čime će se poboljšati snabdevanje vodom u ovim delovima grada.