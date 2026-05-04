Beograđane je pre nekoliko dana obradovala preslatka beba dvogrbe kamile u Beo zoo vrtu, koja je pridobila sve simpatije. Međutim, čini se da je dobila konkurenciju jer je Zoološki vrt dobio još jednu prinovu. Reč je o malom mužjaku alpake koji se rodio prošle nedelje i koji izgleda potpuno drugačije od svojih roditelja.

„Ova godina je za zoo-vrt čudesna i divna. Počela je 1. januara sa izlaskom malog pelikana iz jajeta, a posle toga su krenule i druge bebe. Nije ni čudo što se par divljih roda ugnezdio usred zoološkog vrta“, rekao je biolog Beogradskog Zoološkog vrta, Kristijan Ovari.

Veliko interesovanje izazvalo je rođenje male dvogrbe kamile na Veliki petak.

„Iako se mama kamila povukla da se sakrije od nas, a mi pomalo strahovali kako će ona da se nosi sa svojom prvom prinovom, telence je došlo na svet pred očima publike koja je čekala da kupi kartu tako da su imali pravi spektakl“, naveo je Ovari.

Simpatično telence sa dva čuperka sada se stalno drži mame.

Njihovi prvi srodnici iz Južne Amerike, alpake, takođe su dočekale prinovu, a mužjak sada pomno prati i obezbeđuje svoje krdo, spreman da ugrize ili pljune, po čemu su alpake i poznate.

Mala alpaka znatiželjno gleda svoje prve komšije

Naravno, šareno telence ima bezbrižan život u zoo-vrtu, a Ovari očekuje da će ono biti jedna od atrakcija.

„Očekujemo i nove mladunce, poput bebe antilope, ali i drugih“, otkriva biolog zoološkog vrta.