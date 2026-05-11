Beograd je danas zahvatilo snažno nevreme praćeno obilnom kišom i gustim tamnim oblacima koji su u pojedinim delovima grada gotovo potpuno zaklonili dnevnu svetlost.

Posebno dramatični prizori stižu iz Surčin, gde je usred dana nastupilo gotovo potpuno sivilo, dok jaki pljuskovi dodatno otežavaju odvijanje saobraćaja.

Vozačima se savetuje dodatni oprez zbog smanjene vidljivosti i mokrih kolovoza, a građani se pozivaju da prate vremenska upozorenja i izbegavaju nepotrebna kretanja tokom trajanja nevremena. Meteorolozi najavljuju da bi nestabilno vreme moglo da se zadrži i u narednim satima.

Vozila mile, kolone su sve duže, a vozači se jedva probijaju kroz nevreme koje je paralisalo ovaj deo grada.

Kiša i u Sremskoj Mitrovici

Drvo palo u Apatinu

Tokom kratkotrajnog olujnog nevremena, u Somborskoj ulici u Apatinu, srušilo se drvo usred nevremena.

Prilikom pada, krošnjom je zahvatilo kablove između dve bandere, od kojih je neke i pokidalo.

Upozorenje u 15.30 časova

RHMZ se oglasio nešto nakon 15 časova, te se upozorenje tiče Srema i Bačke.

- U narednih sat vremena na području Srema i Bačke očekuju se jaki konvektivni razvoji koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme, jak vetra i kratkotrajnu pojavu grada s tendencijom premeštanja ka Banatu. U narednih sat vremena na području Mačve i Srema jaki konvektivni razvoji usloviće veću količinu padavina za kratko vreme, jak vetra i kratkotrajnu pojavu sugradice i grada s tendencijom premeštanja na istok - navodi se u saopštenju.