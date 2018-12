MALI O USVOJENOM BUDŽETU: Usmeren je ka povećanju životnog standarda građana

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je večeras da je veliki deo budžeta za 2019. godinu koji je danas usvojen u Skupštini Srbije, usmeren na povećanje životnog standarda građana.



Poslanici su danas usvojili budžet za 2019. godinu i niz reformskih zakona, a Mali je u intervjuu za RTS rekao da, zahvaljujući preduzetim koracima, očekuje napredak Srbije na Duing biznis listi Svetske banke.

"Važna je vest da su poslanici Narodne skupštine danas usvojili budžet za 2019. godinu. Kao što smo i obećali, u tom budžetu veliki deo je usmeren ka povećanju životnog standarda gradana Srbije", rekao je Mali.

Kako je objasnio, od 1. januara krenuće se sa povećanjem plata u javnom sektoru između sedam i 12 odsto.

"Imamo novca i za povećane penzije koje su krenule da se isplaćuju već u oktobru ove godine. Povećana je minimalna cena rada sa 143 na 155 dinara, dakle minimalna plata je viša od 27.000 dinara. To je deo u budžetu koji je usmeren upravo ka povećanju životnog standarda naših sugrađana. Što smo obećali, mi smo i realizovali", naglasio je Mali.

S druge strane, kako je naveo, najveći izazov koji se nalazi pred Srbijom jeste da stopu rasta koju ima ove godine, što je 4,5 odsto za prvih devet meseci, nastavi i u 2019. i 2020. godini.

Prema njegovim rečima, Srbija je sada jedna od najbrže rastućih ekonomija, ne samo u ovom delu Evrope nego u celoj Evropi.

"Što brže i što više rastemo, to znači za građane Srbije i viši standard i manju nezaposlenost i bolji kvalitet života", naglasio je Mali.

Na konstataciju da Fiskalni savet smatra da bi privredni rast bio veći i održiviji da je novac više usmeren u prosvetu, zdravstvo, a manje u opremu za naoružanje vojske i policije, Mali kaže da su svi su dobili više u budžetu za 2019. godinu.

"Budžet je tako koncipiran da postoji balans između svih onih ministarstava koja su nešto zahtevala. Imate ulaganja i u vojsku, naravno mi želimo da Vojska Srbije bude što jača i opremljenija. Ko nije ponosan na to što imate konacno i ponovo 'migove' koji lete našim nebom i koji nas čuvaju? A, s druge strane, imate sedam milijardi, recimo, veće subvencije za poljoprivrednike, imate veci budžet za zdravstvo, za prosvetu, takođe", rekao je Mali.

Naglasio je i da prosvetari dobijaju devet odsto povećanje plata 2019. godine.

"Uravnotežen je budžet, to kaže Fiskalni savet, balansiran i potpuno realan", napominje Mali.

Na pitanje da li će to omogućiti da rast bude dugoročan, Mali kaže da je veoma važno da imate par nogu na kojima stojite čvrsto.

"Jedno je povećanje potrošnje, odnosno životnog standarda, zato je budžet koncipiran tako da rastu plate u javnom sektoru, da rastu penzije, da raste minimalna cena rada", rekao je Mali.

On dodaje da postoje poreske olakšice, koje se vrednuju oko devet milijardi dinara.

"Dakle, umesto u budžet Republike Srbije, ostavljamo privredi. Samo ukidanje doprinosa za nezaposlenost, to je 12 milijardi dinara, 100 miliona evra ostavljamo privrednicima, umesto da ide u budžet. Kada pogledate rezultate, osim visoke stope rasta, imate i situaciju da ove godine imamo već 2,6 milijardi evra direktnih stranih investicija. To je deset odsto više nego prošle godine", rekao je Mali.

Kako je konstatovao, apsolutno rastu i domaće i strane investicije.

"Još jedna stvar koja je važna, u budžetu imate i nikada veće kapitalne investicije, 220 milijardi dinara investicija koje finansira država", dodao je on.

Ukazao je i da je stopa nezaposlenosti 11, 3 odsto.

"Nikada manje nezaposlenih nismo imali, ali nismo zadovoljni tom cifrom.

Hoćemo još to da smanjujemo. Zato se borimo za svako novo radno mesto. Pre dva dana vratili smo milijardu i trideset miliona dolara u jednom danu, ne iz refinansiranja, vec iz ušteda koje smo napravili. Smanjili smo javni dug za milijardu, smanjili ucešce javnog duga u BDP-u na 54,1 odsto, a krenuli smo 2013-2014. sa skoro 79 odsto", rekao je on.

Upitan hoće li sledeće godine Srbija poboljšati položaj na Duing biznis listi, Mali je rekao da je ceo set reformskih zakona koji je danas usvojen u Skupštini Srbije, upravo i usmeren ka tome da Srbija napreduje na Duing biznis listi.

"Hoćemo da budemo još bolji. Svi zakoni od Zakona o naknadama, o ovom delu prikljucaka, do Zakona o porezu na dobit preduzeca, Zakona o porezu na dohodak gradana, izmena Zakona o stecaju, izmena Zakona o privrednim duštvima", naveo je ministar.

Dodao je da se raduje sledećoj rang-listi Duing biznis liste Svetske banke.

"Mislim da ćemo napraviti veliki korak napred. Šta to za građane Srbije znači? Što ste bliži vrhu, atraktivniji ste za strane investicije, dolaze investitori, grade, vi onda gradite infrastrukturu koja je potrebna, smanjujete nezaposlenost, povećavate zaposlenost, raste životni standard. To je, na kraju, ekonomska politika ove vlade i za to se borimo iz dana u dan", poručio je Mali.



