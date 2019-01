AMERIČKI SAN JE MOGUĆ I U SRBIJI Matijević, Bajić, Knežević i Vukadinović otkrivaju recept za uspeh! Evo šta biznis zahteva!

Da li su za postizanje poslovnog uspeha koji će doneti finansijsko ili statusno bogatstvo potrebni znanje, novac, sreća ili nešto sasvim drugo?



Na ovo pitanje najpozvaniji su da odgovore oni koji su svoj biznis sami započeli i višegodišnjim istrajnim radom od njega napravili prepoznatljiv brend u Srbiji, ali i u regionu. Među takvima su vlasnik Industrije mesa „Matijević“ Petar Matijević, Afrodita Bajić, zamenik direktora i suvlasnica modne kuće „Afrodit mod kolekšn“, Srđan Knežević, predstavnik naftne kompanije „Knez petrol“, i Dragoljub Vukadinovć, predsednik „Metalac grupe“.



Oni pokazuju da je američki san moguć i u Srbiji, a za čitaoce Kurira otkrivaju recept na koji način i oni to mogu da urade, odnosno koje su im veštine, osobine i znanje za to potrebni.

Petar Matijević, IM „Matijević“

ZA USPEH TREBA BITI PREDODREĐEN



To Bog daje, treba biti rođen za uspeh u životu, treba biti predodređen za to. Obično oni koji su školovani na najboljim univerzitetima postanu menadžeri, a ne najuspešniji. Školovanje i znanje jesu bitni, ali ne i presudni kada je reč o poslovnom uspehu. Za to je potrebno imati dodatnu volju koja se stiče rođenjem, jer napredak u biznisu zahteva borbu za opstanak na tržištu kao i u Darvinovoj teoriji evolucije. Najvažnije je, ali i najteže proceniti ljude i odabrati dobre saradnike, jer od toga zavisi i vaš uspeh.

foto: Kurir



Afrodita Bajić, „Afrodit mod kolekšn“

NE JURITE PROFIT, VEĆ KVALITET



Za poslovni uspeh u Srbiji je pre svega potrebna jasna vizija, vera u sebe, preduzetnički duh, znanje koje se svakog dana nadograđuje, posvećenost poslu i strpljenje. Ljudi se plaše neuspeha i konkurencije, što je veoma pogrešno. Upravo te dve stvari su u poslovanju naši najbolji učitelji. Posmatrajte tržište i krenite u akciju! Ne jurite za profitom, već za kvalitetom. Profit je posledica kvaliteta. Bolje je krenuti sa početnim kapitalom nego bez njega. Tu nema dileme. Međutim, moj suprug i ja smo počeli sa 20 metara materijala, ali i sa ogromnom željom da uspemo.

foto: Kurir

Srđan Knežević, „Knez petrol“

OPUŠTANJE NOSI RIZIK



Lične osobine neophodne za start su prvenstveno ideja, vizija i cilj. Naravno, njih morate podupreti radom, davanjem, odricanjem i posvećenošću. Disciplina je jako važna. Svako opuštanje ili prepuštanje nosi rizik. Neophodni su, naravno, i znanje ili veštine potrebni za bavljenje izabranim poslom. Mnogo toga se uči u hodu, ali ništa ne sme da te omete i da staneš, poslovne prepreke moraš prevazići. Poštujem, uvažavam i brinem o zaposlenima, oni su motor lokomotive, oni su kompozicija, oni su snaga kompanije.

foto: Kurir



Dragoljub Vukadinović, predsednik „Metalac grupe“

IZBEGNITE PREVARANTE



Za uspeh su potrebni znanje, ideja i vizija na prvom mestu. Zatim, da lider zna da okupi tim koji to može da sprovede i da veruje da se do toga može doći samo radom, a ne nekakvim prečicama. Mora da prati promene i njima ide u susret. U poslovnom vrhu mogu biti samo oni koji su iznad proseka kada je reč o znanju u oblasti kojom se bave, ali i koji su hrabri i timski igrači, što je neophodno da bi do vrha stigli. Na tom putu treba da izbegavaju prevarante, ali i pomno prate očekivanja i želje potrošača i prilogađavaju se.

foto: Dado Đilas

Kurir / Sanja Đorđević

Foto: Kurir, Dado Đilas

Kurir

Autor: Kurir