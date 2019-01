POSLEDNJI RADOVI NA KORIDORU 10 Mihajlović: Ostalo još samo 8,5 kilometara, biće završeno na proleće

Na južnom i istočnom kraku Koridora 10 u Srbiji završava se izgradnja poslednjih oko 8,5 kilometara autoputa, izjavila je potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović i najavila da će sve biti gotovo na proleće.

"Srbija je u 2018. uradila tačno 102 kilometara autoputa, a od 2014. do 2018. smo asfaltirali gotovo 300 kilometara", rekla je Mihajlović Tanjugu.

Govoreći o Koridoru 10 kroz Grdeličku klisuru, Mihajlović kaže da je trenutno 24,5 km pod asfaltom i da je ostalo da se završi još samo nešto više od jednog kilometra, jer se i dalje radi na obezbeđivanju 'kosine 2' i 'kosine 5', kao i na opremanju tunela.

"Samo je pitanje trenutka kada će izvođački biti gotove kosine (potporni zidovi i galerija), što nije pitanje nerada ili nekog problema već prosto vremena potrebnog za sanaciju. Nadamo se, kako je rekao direktor Koridora Srbije, da možemo da pričamo o završetku u februaru ili martu, ali bih to, upak, ostavila otvoreno", navela je ministarka.

Mihajlović je naglasila da tek kada Koridori Srbije budu rekli da je sve gotovo i bezbedno, da će tog trenutka vlada dati upotrebnu dozvolu i pustiti saobaćaj kroz Grdeličku klisuru.

Na pitanje koliko je ostalo još kilometara na istočnom kraku Koridora 10, od Niša do granice sa Bugarskom kod Dimitrovgrada, kaže da se tu gradi poslednjih sedam km autoputa.

"Kada pogledate ceo Koridor 10, ukupno imamo oko 8,5 km na kojima se radi, od čega je na južnom kraku kroz Grdelicu oko kilometar i ostatak na istočnom kraku".

Ministarka kaže da je na istočnom kraku angažovan izvođač iz Grčke i da se i tu, takođe, najviše radi na obezbeđivanju pojedinih kosina nad autoputem.

Mihajljović očekuje da će i to biti građevinski potpuno gotovo na proleće.

Na pitanje kada će biti gotov ceo autoput na trasi Koridora 11 od Obrenovca do Ljiga, rekla je da je deonica Obrenovac - Ub potpuno završena, ali da je problem ranije izgrađena deonica od Uba do Lajkovca.

"Signalizacija je postavljena, kao i ograda i ovog trenutka dok razgovaramo tu može da se vozi. Međutim, na deonici Ub - Lajkovac popravljamo deonicu od skoro tri kilometra, možda čak i deo nasipa. To je ona čuvena deonica koja je građena od gline i ona nam pravi problem, jer se nalazi u sredini, a zatim ide deonica petlja Lajkovac - petlja Ljig, koja je takođe gotova", objasnila je Mihajlović.

"Sve ono što smo započeli pre par godina mi smo i završili. Naše razmišljanje je bilo da pustimo sve u celini i imamo ukupno 103 km (od Obrenovca do Preljine), a to ćemo uraditi kada se završi popravka deonice Ub - Lajkovac".

Na pitanje kada će biti završena sanacija deonice Ub - Lajkovac, Mihajlović je rekla da se to još ne zna tačno, ali da bi kako stvari sada stoje morala da bude gotova na proleće.

"To je i za nas delom nepoznanica, nismo očkivali da ćemo od nove deonice koja je završena da dođemo u situaciju da je popravljamo. Moramo da uklonimo tri metra dubine, što znači da praktično ponovo gradimo taj deo i pored 2,5 km na kojima se izvode radovi, izvršena su ispitivanja i na ostalim deolovima i ima još delova nasipa koji pokazuju nestabilnost".

Rekla je da bi, po procenama ministarstva, proleće moralo biti vreme kada će sanacija biti gotova, uz pretpostavku da se ne pojave neki dodatni radovi.

Mihajlović je podsetila da se gradi deonica Koridora 11 Surcin - Obrenovac, gde je angažovana kineska kompanija CRBC i najavila da će se praviti i deonica Novi Beograd - Surčin.

Ministarka najavljuje i početak gradnje deonice od Novog Beograda do Surčina u 2019., pošto je CRBC smatrao da je bez tog dela teško razmišljati o pravoj vezi sa Koridorom 11. "Čekamo da vidimo njihove ponude, postoji mogućnost da to bude ista kompanija, kineski CRBC, koja radi Surčin - Obrenovac", rekla je ona.

Na pitanje koji će biti najvažniji poduhvat ili projekat za ministarstvo u 2019. godini, Mihajlović je navodi pokretanje novog investicionionog ciklusa za razvoj infrastrukture vredan pet milijardi evra koji će obuhvatiti projekte u saobraćajnoj infrastrukturi: drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju.

Ističe da će, u okviru tog ciklusa, početi izgradnja nove deonice Koridora 11 od Preljine do Požege, čija je vednost 450 miliona evra i da jveće je potpuno spremna dokumentacija i izvršena eksproprijacija zemljišta.

"Važno je što počinjemo i izgradnju još jednog koridora, a to je Moravski koridor (od Pojata do Preljine), koji treba da poveže koridore 10 i 11. Treći projekat je početak radova na delu brze pruge Beograd - Budimpešta između Novog Sada i Subotice", rekla je na i dodala da su to ključni projekti.



(Kurir.rs/Tanjug/Foto ilustracija: Marina Lopičić)

Kurir

Autor: Kurir