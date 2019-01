MALI: Budžet Srbije u treću godinu zaredom U PLUSU 32,2 milijarde dinara

To govori da se štedi, vodi računa o svakom potrošenom dinaru, rekao je ministar

BEOGRAD - Ministar finansija Siniša Mali kaže da je 2018. godina, po ekonomskim pokazateljima, bila najbolja u poslednjih 10 godina i da je ostvaren suficit u budžetu od 32,2 milijarde dinara.

Godina je završena, dodaje, sa stopom rasta BDP od 4,4 odsto, što našu zemlju svrstava među najbrže rastuće ekonomije u Evropi i da nije zabeležen rast u samo jednoj privrednoj grani, već raste građevinska industrija, poljoprivreda, prehrambena industrija.

"Na kraju godine suficit u budžetu je bio 32,2 milijarde dinara. To je više od 60 milijardi bolje nego što smo planirali. Treću godinu za redom smo u plusu, a to se u istoriji Srbije nije desilo. To govori da se štedi, vodi računa o svakom potrošenom dinaru", rekao je Mali.

On je za TV Pink rekao da je nezaposlenost smanjena sa 25 odsto na oko 11 odsto i da je cilj da se otvaranjem novih fabrika nezaposlenost smanji na ispod 10 odsto.

Učešće javnog duga u BDP-u je, kako je rekao, 50,1 odsto, te je tako Srbija od prezadužene zemlje, kad je dug bio više od 75 odsto BDP, svela javni dug na 50 odsto BDP.

Kao uspeh u prethodnoj godini ministar je naveo i pronanalaženje strateškog partnera za RTB Bor, koji su vratili stare dugove kompanije, a investiraće i 1,5 milijardi dolara u razvoj preduzeća.

foto: Shutterstock/Ilustracija

Mali ističe da se naredna poseta misije MMF-a očekuje bez velike tenzije, jer su ostvareni dobri rezultati u reformama.

"Za ovu godinu ključne će biti - reforma javne uprave, javnih preduzeća, poreske uprave, borba protiv sive ekonomije", naglasio je Mali.

Podseća da je Srbija u prošloj godini privukla oko tri milijarde evra stranih investicija, što je rekord u regionu, ali i način da se smanji nezaposlenost.

"Najteži deo posla smo završili. Nama je budžet uravnotežen, realan. Sada se bavimo onim što je šlag na tortu, reformama koje su važne da imamo atraktivnu privredu", zaključio je on.

