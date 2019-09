MINISTAR MALI: Povećanje minimalca bar za deset odsto

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će minimalna cena rada biti povećana bar za deset odsto i da će država u većoj meri ispuniti zahteve zaposlenih, odnosno sindikata, nego poslodavaca.

Stav poslodavaca je da se minimalna cena poveća za 5-6 odsto i da su to realne mogućnosti privrede, dok sindikati traže da se ona poveća za najmanje 20 odsto.

"Biće više kako zaposleni kažu, sindikati, a ne kako očekuju poslodavci i biće minimum dvocifreno veća minimalna cena rada i ove godine", rekao je Mali na okruglom stolu na temu minimalne cene rada u Savezu samostalnih sindikata Srbije.

Kada se, kako je rekao, pogledaju realno svi ekonomski parametri, nema osnova da to povećanje iznosi više od 5-6 odsto, ali kada se uzme u obzir socijalno i političko stanje - ima.

On je dodao da će povećanje minimalne cene rada biti bar duplo veće od pet odsto.

Napomenuo je da su se mnoge stvari promenile u odnosu na situaciju od pre pet godina i da su danas svi makroekonomski podaci dobri.

"Svima je cilj da zadržimo tek ostvarenu finansijsku stabilnost", rekao je Mali i podsetio da su prošle godine povećane kako minimalna cena rada, tako i plate i penzije i da se i ove godine govori o tome.

On očekuje da će na sednici Socijalno-ekonomskog saveta 10. septembra izaći sa konkretnom minimalnom cenom rada.

Rekao je i da se više mora ulagati u obrazovanje jer veliki broj mladih ljudi odlazi iz Srbije.

Podsetio je da je Srbije prošle godine bila prva u svetu po stranim direktnim investicijama i da je za pet godina otvoreno više od 200 novih preduzeća i fabrika u kojima je zaposleno 60.000 ljudi.

"Mi sada pričamo o tome da li će pocvećanje minimalca biti 10 do 12 odsto i o tome da je stanje u javnim finansijama stabilno, a pre nekoliko godina situacija nije bila takva", rekao je Mali.

On je dodao da politika vlade nije politika niskih zarada, i da ako se nastave ovako dobri trendovi može se govoriti o posečnoj plati od 500 evra u decembru ove godine, a da onda ona raste u januaru i februaru.

Mali je kazao i da je cilj da se smanji stopa nezaposlenosti, da dođe što više investitora, da plate rastu onoliko koliko ekonomija to dozvoljava, a samim tim poboljša životni standard.

"Ako budemo išli sa povećanhjem plata do 15 odsto za neke, to nije malo, ako se uzme u obir da smo prošle godine imali povećanje 7 do 12 odsto", rekao je on.

Mali je rekao da će uvođenje platnih razreda omogućiti fer odnos u rasponu plata kod različitih zanimanja i da platni razredi nisu usmereni prema povećanju plata, već upravo na adekvatan odnos među platama.

On je dodao da će svi penzioneri dobiti 5.000 dinara do kraja godine.

Ministar rada Zoran Đorđević rekao je da bi minimalna cena rada trebalo da se poveća ali u realnim okvirima, te da nije realno da se ona poveća na 38.000 dinara, kako su prvobitno predlagali sindikati.

Napomenuo je da je prošle godine 6.500 ljudi iz Srbije otišlo iz zemlje, a za prvih šest meseci ove godine još 3.000.

Djorđević je rekao da je dosta posla pred Vladom Srbije i da se bori za povećanje plata, penzija, unapređenje infrastrukture...

"Penzioneri i drugi radnici očekuju to od nas. Takođe, suočeni smo sa problemom ekonomskih migracija, a uzrok tome nije samo materijalni položaj. Borimo se da se smanji broj nezaposlenih, a i demografska slika je veoma loša", rekao je Đorđević.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović rekao je da je za tri godine rast minimalne zarade iznosio 26 odsto, odnosno devet odsto svake godine, što je vrlo zadovoljavajuće.

On je međutim dodao da je visina minimalca i dalje relativno niska i da minimalnu zaradu manju od nas imaju samo u Albaniji i Bugarskoj.

Kako kaže, u Srbiji je od 2008. do 2018. ona porasla u iznosu od 100 evra.

S druge strane, Orbović je rekao da plate rastu mnogo sporije i da su za tri godine porasle 16, 8 odsto.

Takođe ukazao je da se malo govori o potrebi poslodavaca da se smanje opterećenja na zarade i poručio da bi trebalo pružiti im pomoć.

Orbović je podsetio da je svrha minimalne zarade da se isplaćuje u preduzećima koja imaju problema sa poslovanjem, dok danas ima potpuno drugačiju ulogu odnosno prima je 350.000 ljudi.

Orbović je kazao da je dobro što je stav svih učesnika socijalnog dijaloga da postoji potreba da se miimalac poveća.

Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata (UGS) "Nezavisnost" Zoran Stojiljković naveo je nekoliko argumenata za povećanje minimalca, među kojima je i da se dostigne minimalna potrošačka korpa.

On je dodao da je u mnogim sistemima uveden odnos da minimalac bude 60 odsto od prosečne zarade, te da ako prosečna zarada u Srbiji bude iznosila 500 evra kako očekuju nadležni, dolazi se do toga da bi mminimalac trebalo da iznosi 35.400 dinara.

Predsednik Unije sindikata poslodavaca Miloš Nenezić istakao je da svaki pravi poslodavac nastoji da adekvatno plati radnika, ali da, imajući to u vidu, treba da ima i profit.

On je istakao da je veoma važno poboljšanje privrednog ambijenta, koji utiče i na smanjenje administrativnih i birokratskih procedura.

On je rekao da je Unija poslodavaca prva izašla sa predlogom za poboljšanje minimalne zarade imajući u vidu uslove rada i privredni ambijent i dala predlog da to bude šest posto.

On je upitao zašto se odluke koje se donose konsenzusom na sednici Socijalno ekonomskog saveta ne sprovode i dodao da 15 zaključaka ostalo nesprovedeno u delo.

Predstavnici sindikata ukazali su na današnjem okruglom stolu da Srbiju masovno napuštaju građani u potrazi za bolje plaćenim poslovima, da ima poslodavaca koji ne isplaćuju ni miminalac, da veliki broj građana živi na granici siromaštva, i upitali da li će cena rada biti realno procenjajena budući da su cene nekih životnih namirnica porasle.

Takođe se jedno od pitanja odnosilo na to kada i koliko će biti povećane plate zaposlenima u komunalnim preduzećima.

Ministar Mali je odgovorio da, bez obzira na odluku Vlade, pitanje stanja i situacije u komunalnim preduzećima zavisi od lokalnih vlasti.

