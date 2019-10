PRIVATIZACIJA NIŠKOG GIGANTA: Suđenje za „Niteks“ traje devet godina

Nekadašnji tekstilni gigant „Niteks“ iz Niša prvi put je privatizovan 2006, kada ga je kupio konzorcijum „Irva investicija Beograd“.

U međuvremenu, država je raskinula ovaj ugovor, a nekada najveću firmu na jugu zemlje 2011. kupio je italijanski „Beneton“.

Đorđija Nicović, jedan od vlasnika „Irva investicije“, kaže za Kurir „da je u sporu sa državom devet godina zbog raskida privatizacije i otimanja firme“.

- Proces se i dalje odugovlači, čak nije bilo ni prvostepene presude. Promenjeno je do sada pet, šest sudija. A investirali smo više od 16 miliona evra u „Niteks“. Na kraju smo nerazumnom odlukom Ministarstva privrede i neosnovanim raskidom ugovora izgubili sav uloženi novac. Po osnovu naknade štete, taj iznos tražimo od države. Gubitak je pretrpeo i budžet Srbije i to za 64 miliona evra, a da ne pričam da je mnogo radnika ostalo bez posla. Pored materijalnog gubitka, to je uticalo i na moj poslovni ugled i na kreditnu sposobnost kompanije - kaže Nicović.

On tvrdi da su iza te odluke direktno stajali predstavnici tadašnje gradske uprave Niša, tadašnjeg Ministarstva privrede i vrha države.

- Obećali su da će novi projekat preporoditi Niš, da će biti zaposleno još 2.700 radnika, da će povećati izvoz... Ispostavilo se da ništa nisu ispunili. Ipak, očekujem da će sve doći na svoje mesto. Pravda je spora, ali dostižna - poručuje naš sagovornik.

