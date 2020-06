DANAS VAM LEŽE 100 EVRA: Kreće isplata za 1.350.000 građana! Minimalac stiže u četvrtak

"Važno je da sada budemo ujedinjeni, da zajednički i ujedinjeno krenemo u ekonomski oporavak zemlje, a ako to budemo uradili imaćemo veliki rezultat. Mi moramo da rastemo i da dodatno strukturno jačamo i poljoprivredu i IT sektor i obrazovanje i sve drugo, da bismo mogli da snažimo našu tehnologiju i industriju, da uđemo do kraja u četvrtu industrijsku revoluciju i da napredujemo još brže. Najveći broj građana se raduje uspehu svoje zemlje, svom doprinosu. Ljude danas interesuje kuda ide Srbija, a ne kuda idu političari i političke partije. Treba da gledamo kako da čuvamo mir i prosperitet Srbije." Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije #HitTvit na televiziji @pink.rs.

