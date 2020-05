VUČIĆ O LICEMERJU PODGORICE: Granica kao da nije otvorena - NESTOROVIĆ RASKRINKAO LAŽI CRNE GORE: Nemaju ni laboratoriju

Srbija nema 25 zaraženih na 100.000, što je CG postavila kao kriterijum, poručio je večeras prof. dr Branislav Nestorović, koji je zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Hit tvitu komentarisao licemerje vlasti Crne Gore.

Doktor Branimir Nestorović je rekao da ne razume kriterijum Crne Gore koji Srbija navodno ne ispunjava, a to je 25 obolelih na 100.000 stanovnika, pošto bi po tom kriterijumu morali da imamo u jednom trenutku dve ili tri hiljade ljudi obolelih, što mi nikada nismo imali, pošto ukupno smo do sada imali oko 11.500 obolelih.

foto: Printscreen

Upitan u emisji Hit tvit na Pink tv o čemu se onda tu radi, on je rekao da je Krizni štab 11. maja doneo odluku za više od 3.000 studenata iz CG i oko 7.000 ili 8.000 studenata iz Republike Srpske da im se otvore granice čak malo i pre 1. juna nego za druge.

"CG je to znala, da će odmah to da usvoji Vlada Srbije i onda nam saopštavaju da ne mogu da otvore granice i taj kriterijum od 25 obolelih na 100.000 ljudi. Ne znam kakav je to kriterijum, da li trenutno obolelih. Mi smo tog dana, 11. maja, imali 56 pozitivnih, što je pola čoveka (obolelih) na 100.000 ljudi".

Nestorović dodaje da će Crna Gora prvenstveno svojima otežati dolazak u Srbiju i da će manje ljudi iz Srbije ići u CG, zbog čega će pretrpeti štetu.

"Ssta očekivati od države koja je izbrisali Njegoša iz lektire. Cela ta priča (oko korone) je maksimalno ispolitizovana, kao i za Kosovo", rekao je Nestorović.

U kojoj laboratoriji su u CG radili PCR test, kada oni nemaju laboratoriju za testiranje, zapitao je Nestorović i dodao da su oni radili samo brze, tzv. orijentacione testove.

Predsednik Aleksandar Vučić je kazao da juče i prekjuče u Srbiji na brzim testovima nismo imali nijednog zaraženog.

"Brzi testovi ne hvataju koronu u svakom slučaju, a PCR to rade. Da smo imali samo brze testove mi bismo mogli da kažemo da smo se oslobodili korone. Ali, mi najveći broj testova koje radimo su PCR testova, koji su skupi za našu zemelju. Hteli smo da idemo na masovno testiranje i da testiramo što više ljudi i da otkrijemo što pre koronu kako ne bi došli u težu fazu bolesti i tako im sačuvamo živote".

foto: Printscreen

Predsednik Srbije pita kako to iz Kosova mogu da ulaze u CG, pošto su ih oni priznali kao državu ,a iz Srbije ne mogu? "Pa mi smo im (Kosovu) poslali 1.000 testova, oni nijedan test nisu imali , dok mi nikad nismo bili ispod 20.000 testova, pa smo došli do 94.000 testova da imamo u jednom trenutku i sada oni (CG) govore da su oni (Kosovo) bolji od nas", naglasio je Vučić.

Predsednik je rekao da je Srbija transparentno objavljivala broj zaraženih i umrlih od Kovida19, dok su druge zemlje, ukazuje, imale manji broj preminulih jer ih nisu testirali.

Kaže da su te zemlje uglavnom za testiranje koristile brzi test, koji je, dodaje, nepouzdan, dok je Srbija za testiranje koristila PCR test.

"Testiranje brzim testom je kao da nisi imao test, u poređenju sa PCR testom. Iako on košta kao Svetog Petra kajgana, oko 180 evra, mi smo o trošku države dnevno testirali između 6.000 i 7.000 građana, i nije nam žao, jer želimo da sačuvamo zdravlje ljudi. Skuplji nam je jedan život neko stotine miliona evra koje smo potrošili na PCR testove i ostalu opremu”, podvukao je Vučić.

Navodi da se država trudi da spasi živote građana i da se ne stidi toga da pokaže i broj preminulih, a na konstataciju novinara da Srbe uprkos tome ne puštaju u Crnu Goru, predsednik odgovara: "Ja mnogo volim Crnu Goru i sve njene građane, ali je mnogo lepo ovde u Srbiji".

(Kurir.rs)

Kurir