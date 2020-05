VUČIĆ: Neću da kritikujem Jurića, tužilaštvo da kaže ima li političara pedofila ili ne

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić rekao je večeras, povodom sumnji Igora Jurića o političaru pedofilu, da državni organi treba da urade svoj posao, jer u Srbiji, kaže, nema i neće biti zaštićenih.

"Spremni smo da, za svakog ko ukaže na potencijalnog zločinca, da reagujemo ozbiljno i na odgovoran način", poručio je Vučić u emisiji Hit tvit na TV Pink i istakao da će država da garantuje sigurnost i bezbednost za svu decu.

Vučić je pozvao nadležne državne organe da urade svoj posao, da tužilaštvo, pre svega, kaže postoji li takva osoba ili ne.

"Ako ne postoji, da prekinemo sa tom pričom, a ako postoji da ga privedemo pravu, da ga uhaspimo i pokažemo da u Srbiji nema zaštićenih", istakao je predsednik.

On je poručio da niko ko je političar, bilo u vlasti ili u opoziciji, bilo da ima novca ili fizičku silu, ne sme da misli da može da bude toliko bahat da zlostavlja maloletne devojčice.

Na insistiranje voditeljke Hit tvita da kaže kako vidi to što je Jurić objavio taj slučaj u javnosti, a sada neće da da ime čoveka na kojeg sumnja, Vučić je rekao:

"Ne želim da ulazim u političke priče, ko se koma sviđa, neću da ulazum u to, neću da kritikujem Jurića. Naše je da uradimo sve da bismo došli do istine i do rezultata koji će da znači zaštitu za dete i roditelje. To je od presudnog značaja, da zaštitimo dete, da pokažemo da smo odgovorna država i da nema zaštućenih. To nam je obaveza, a sve političke trikove, ljude to ne ne zanima", rekao je Vučić.

Kurir