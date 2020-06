MALI NAJAVIO NOVE PODSTICAJE ZA ZAPOŠLJAVANJE: Država pokriva deo plate za prvi posao, a evo o kojoj cifri je reč

Ministar finasija Srbije Siniša Mali najvio je danas da je država spremila nove mere podsticaja za zapošljavanje, medju kojima je i program nazvan "Moja prva plata", čiji je cilj da oni koji su završili školovanje lakše pronadju prvo zaposlenje.

Predloženo je nekoliko mera čija primena će, kako je objasnio Mali, krenuti veoma brzo, saopštilo je Ministarstvo.

Sastanku o novim merama u Vladi Srbije prisustvovali su i premijerka Ana Brnabić, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, kao i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović.

"Prva mera je program 'Moja prva plata'. Dakle, želimo da pomognemo onima koji su završili srednju školu ili fakultet da pronadju svoj prvi posao. Najteže je obično pronaći taj prvi posao, tako da će za 10.000 mladih ljudi država pokrivati jedan deo troškova njihove plate", kazao je Mali.

Kako je precizirao, "za one koji su završili srednju školu, država će davati 20.000 dinara, a za one koji su završili fakultet 24.000 dinara, za period od devet meseci, dakle za prvi probni period, prvu godinu njihovog zaposlenja".

Objasnio je da država na taj način želi da motiviše mlade da što pre nadju posao, a da se sa druge strane olakša odluka poslodavaca da ih zaposle i ocenio da je reč o revolucionarnom programu, koji je direktno usmeren na pomoć mladima.

Iz budžeta će za projekat "Moja prva plata" biti izdvojeno dve milijarde dinara, rekao je Mali i dodao da je u ovom trenutku planirano da 10.000 mladih dobiju šansu za zaposlenje. On je naveo da će se nastaviti i sa programima obuke, odnosno dokvalifikacije za one koji žele da pronadju novi posao.

"Imamo stopu nezaposlenosti od 9,7 odsto, ali i dalje postoji potreba za kadrovima. Zato želimo da omogućimo onima koji nemaju posao da se dodatno obuče, da stvore nove veštine, nova znanja, kako bi se zaposlili. Mi ćemo za tu svrhu izdvojiti milijardu i 200 miliona dinara, za 10.000 ljudi, u formi vaučera", rekao je Mali i dodao da će program početi na jesen.

On je precizirao da će se obuke nezaposlenih vršiti ne samo u ustanovama čija je to primarna delatnost, već i u preduzećima, koja bi ih nakon toga zaposlila.

"To su informacione tehnologije, grafički dizajn, digitalni marketing, za te oblasti omogućujemo nastavak dokvalifikacija svih onih koji žele da se specijalizuju u toj oblasti, jer tu posla ima. Takodje ćemo intenzivirati ulaganja u trening centre Nacionalne službe za zapošljavanje, kao deo programa i to je nova vest za gradjane Srbije", rekao je on.

Mali je istakao da će se nastaviti i ulaganje u naučno-tehnološke parkove i naveo da u Beogradu već ima jedan, da je po jedan otvoren u Nišu, Novom Sadu, Čačku, te da će se novi naučno-tehnološki park graditi i u Кragujevcu.

Kako je podsetio, početkom ove godine krenula je da se primenjuje mera za zapošljavanje svih onih koji nisu imali posao prethodne, 2019. godine.

"Za one kojima je to prvo zaposlenje, država nudi pogodnosti, i to otpis u iznosu od 100 odsto doprinosa za PIO 2020. godine. Sledeće godine otpis je 95 procenata, a 2022. godine 85 odsto. Dakle, doprinose ne plaćaju poslodavci koji zapošljavaju one koji do sada nisu imali posao", objasnio je on.

Ministar je rekao da je država smanjila obaveze plaćanja poreza na zarade, i to za 70 odsto u prvoj godini, 65 procenata u drugoj i 60 odsto u trećoj godini.

"Reč je o ogromnom projektu koji daje mogućnost poslodavcima da ostvare uštede na porezima i doprinosima ukoliko zapošljavaju one koji nisu imali posao tokom 2019. godine i ovo je još jedan program na kojem ćemo insistirati. U ovom trenutku, 14.000 mladih se na takav način zaposlilo u Srbiji, a ta mera je krenula od 1. januara ove godine. Očekujem da će još više ljudi iskoristiti ove pogodnosti koje država nudi", naveo je on.

Osvrnuo se i na podsticajnu meru za zapošljavanje povratnika iz inostranstva, koja je počela da se primenjuje 1. marta 2020. godine.

"Ukoliko niste živeli u Srbiji dve godine, a tražite posao ili ste ga našli, imate mogućnost da vam se osnovica za obračun poreza i doprinosa umanji za 70 odsto u narednih pet godina", istakao je Mali.

Ministar je ocenio da su nove mere za zapošljavanje podsticajne, kao i da će uz ekonomski program podrške privredi dodatno podržati razvoj ekonomije.

"Mi želimo da idemo korak dalje, korak više, a to je da kroz ove mere, ponajviše program 'Moja prva plata' podstaknemo dodatno zapošljavanje, da nam se stopa nezaposlenosti sa 9,7 u prvom kvartalu dodatno smanji i da idemo ka punoj zaposlenosti", zaključio je Mali.

Nakon sastanka, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je rekao da su privrednici odlično prihvatili nove mere, posebno program "Moja prva plata", a da je posebno pohvalno što je prepoznato da firmama najviše nedostaje kvalifikovana radna snaga.

"Nemaju sve firme danas mogućnost da ulažu u obuku, jer očekuju da će obrazovanje proizvesti potrebnu radnu snagu. To nije uvek slučaj, a najčešće se javlja problem jer mladi nemaju praksu, ne mogu da nadju zaposlenje, jer se traži iskustvo. To je ovim programom pokriveno", zaključio je Čadež.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Marina Lopičić)

Kurir