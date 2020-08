UŽIVO KONFERENCIJA GENERALNOG DIREKTORA TELEKOMA Ćulibrk: Brutalni napadi na Telekom Srbije,

BEOGRAD - Generalni direktor Telekoma Predrag Ćulibrk obraća se novinarima u podne povodom učestalih napada na kompaniju.

On je na samom početku rekao da se poslednjih dana dešavaju brutalni napadi na Telekom Srbije, te da se danas obraća javnosti jer ima dužnost prema 12.000 zaposlenih i akcionarima da stane na put tom spinovanju i da se javnosti pokaže prava slika i šta se stvarno dešava.

Uoči same konferencije rečeno je i da će se govoriti o poslovnim uspesima kompanije a u tom smislu Ćulibrk je naveo da je kompanija postavila mrežu optičkih kablova ljudima do kućnog praga a koja bi po obimu mogla da "obiđe" zemlju čak 7 puta! On je naglasio da je optička mreža preduslov razvoja digitalizacije u Srbiji.

- Svi ovi naši poslovni potezi frustriraju našu konkurenciju - rekao je Ćulibrk dodavši da razumeju da je konkurencija zabrinuta za svoj poslovni uspeh ali ono što ne razumeju i što njemu lično nije jasno jeste sprega poslovnih i političkih "ne znam kakvih interesa".

Na konferenciji je rečeno da je 2019. za Telekom rekordna godina ne samo po ostvarenoj zaradi nego i po tehničkim dostignućima, kvalitetu mreže, povećanju korisnika mobilne telefonije ne samo u zemlji i regionu nego i u Austriji tako što su korisnici austrijski državljani. Target kompanije je dijaspora a broj TV korisnika preći će više od 2 miliona TV i internet korisnika.

