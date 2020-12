MOMIROVIĆ O IZGRADNJI PUTNE INFRASTRUKTURE U SRBIJI: Imamo povoljne ekonomske rezultate, država povukla dobre mere

Izgradnjom putne infrastrukture održava se makro-ekonomska stabilnost Srbije, kaže ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović i dodaje da imamo povoljne ekonomske rezultate, jer je država povukla dobre mere u trenucima krize i nije zakasnila ni u jednoj reakciji.

Momirović je za sledeću godinu najavio investicije u aerodrom Trebinje, što je strateški projekat Srbije i Republike Srpske.

"Ne napuštamo Republiku Srpsku u ovo teško vreme, nastavljamo investicije i držimo se zajedno", rekao je Momirović i dodao da je to deo našeg strašekog opredeljenja da ceo region vežemo za sebe.

"Srbija je centar regiona. Mnogo se razvila u poslednjih nekoliko godina. Želimo da ceo region bude deo ekonomske eksplanzije. Ne možemo bez regiona. Usmereni smo jedni na druge", istakao je on.

Momirović je dodao da se infrastrukturni projekti sada sprovode zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji koja je napravljena ranije.

"Moramo biti objektivni. Sada sam u prilici da komuniciram sa predstavnicima MMF, Svetske banke i vidim kako oni gledaju na fiskalnu konsolidaciju, na ekonomsku rekonstrukciju budžeta. Postali smo dobar primer za druge zemlje", rekao je Momirović.

Prema njegovim rečima, Srbija se opredelila za velike investicije u infrastrukturu i radi ono što je decenijama stajalo. Kako je dodao, kašnjenja u radovima neće biti dozvoljena jer su građani Srbije to platili.

"To je i u direktnom fokusu predsednika Srbije", rekao je Momirović.

Kako je naveo, vrlo brzo ljudi neće moći da prepoznaju Srbiju u smislu železničke infrastrukture.

On je podsetio da je obnovljena pruga do Valjeva, te da se radi na brzoj pruzi do Novom Sada u sklopu korodora Beograd - Budimpešta.

"Putna infrastruktura je krvotok, ekonomija, rast standarda" podvukao je Momirović.

(Kurir.rs/Tanjug/Pink)

