MINISTAR MOMIROVIĆ: Povezivanje sa regionom i Evropom prioritet Srbije

BEOGRAD - Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović izjavio je danas da je prioritet Vlade Srbije da se naša zemlja povezuje sa regionom, Evropom i svetom u putnom, železničkom, vazdušnom i vodnom saobraćaju.

Na otvaranju Konferencije o razvoju nekretnina i infrastrukture "Razvoj budućnosti", Momirović je rekao da Srbija danas izdvaja višestruka sredstava za ulaganja u infrastrukturu.

Ističe da je infrastrukturno povezivanje sa državama regiona ne samo politički i strateški cilj države već i, kako kaže, civilizacijsko dostignuće na koje smo dugo čekali.

"Danas postaje gotovo nezamislivo da Srbija kao moderna i uređena evropska zemlja ne gradi mrežu najmodernijih autoputeva i brzih pruga i da ne uspostavljamo avio linije ka svim najznačajnijim evropskim i interkontinentalnim destinacijama", rekao je Momirović.

Očekuje da će izgradnjom moderne putne, železničke i vodne infrastrukture biti dat dodatni stimulans još bržem ekonomskom razvoju i jačanju zemlje.

Podseća da je u vreme sadašnje vlasti završen južni kraj Koridora 10 do Severne Makedonije i Grčke, kao i istočni krak Koridora 10 kojim su Srbija i Bugarska povezani autoputem.

Momirović ističe da Srbija danas ubrzano radi i na izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo iz pravca Kuzmin-Sremska Rača u dužini od 18 kilometra gde su radovi već u toku, kao i iz pravca Požega-Kotroman u dužini od 60 kilometra, koji se projektuje.

Podseća i da je završen deo autoputa Miloš Veliki od Beograda do Čačka i dodaje da su ubrzani radovi od Preljine do Požege čiji završetak ministar očekuje do kraja godine.

"Nakon toga nam ostaje za izgradnju još samo deonica od Požege do Boljara oko koje vodimo intenzivne pregovore sa kineskim partnerima", rekao je Momirović.

Govoreći o projektima u oblasti železničke infrastrukture, Momirović je istakao da je najvažniji rekonstrukcija železničkog Koridora 10.

"Zajedno sa partnerima iz Kine i Rusije na severnom kraku, kao i partnerima iz EU na južnom kraku ozbiljno napredujemo i očekujem da ćemo do kraja ove godine imati izgrađenu brzu prugu između Beograda i Novog Sada", rekao je Momirović.

Posle više decenija, dodaje on, počela je realizacija investicionog plana za unapređenje transportne infrastukture Dunava, Save i Tise koji je vredan pola milijarde evra.

Pored toga, ističe, rekonstruišu se brodske predvodnice Djerdap 1 i Djerdap 2 koje su, navodi Momirović, transportna kičma Dunava.

Grade se i šire, kaže ministar, kapaciteti luka u Smederovu, Beogradu, Prahovu, Bogojevu, Sremskoj Mitrovici. Momirović ocenjuje da je ubrzani i snažan tok velikih infrastukturnih projekata doneo i rast tržišta nekretnina u Srbiji. Kaže da je prepoznata i potreba građana, privrede i drugih poslovnih subjekata za pristupom pouzdanih i ažuranim podacima sa tržišta, zbog toga je, dodaje, od marta ove godine Republički geodetski zavod unapredio politiku izveštavanja sa tržišta nepokretnosti.

"Sada se informcije redovno publikuju na mesečnom nivou", kaže Momirović.

Država je, ističe, naročito ponosna na projekat izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbedosti i dodaje da se u Vranju, Nišu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Beogradu gradi 7.000 stanova.

Šesta srpska konferencija o razvoju nekretnina i infrastrukture "Razvoj budućnosti", okupiće danas onlajn domaće i međunarodne zvaničnike i stručnjake u oblasti nekretnina. Skup se organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Privredne komore Srbije i Britansko - srpske privredne komore, ambasade Velike Britanije, EBRD, Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije i Društva procenitelja Srbije.

