DANAS 3.000 DINARA LEŽE VAKCINISANIMA: Ali to nije sve, do kraja godine stiže još para od države! EVO TAČNO KADA I KOME

Isplata po 3.000 dinara svim građanima koji su se vakcinisali protiv korona virusa počinje danas. Juče je novac uplaćen penzionerima koji su se vakcinisali, a danas će, kako je najavio ministar finansija Siniša Mali, taj novac dobiti pola miliona prijavljenih građana.

Mali je juče najavio da će do kraja nedelje biti isplaćeni svi koji su se prijavili. Ministar je naveo da se za tu pomoć prijavilo ukupno 1.395.000 građana, a ako se na to dodaju i svi penzionere koji nisu imali obavezu da se prijavljuju, već su automatski dobili novac, to je ukupno 2.401.000 građana.

Ministar Mali je rekao da je pravo na 3.000 dinara imalo 2,5 miliona građana koji su se vakcinisali do 31. maja i istakao da su se gotovo svi koji su se vakcinisali i prijavili za ovaj vid podrške.

Zahvalio je svim građanima koji su se do sada vakcinisali i pružili podršku državi da se u Srbiji stekne kolektivni imunitet i otvori privreda.

Penzioneri koji su dobili 30 evra u maju, i 3.000 dinara za vakcinisane, u septembru će dobiti i dodatnih 50 evra, a u novembru još 30 evra. Svi punoletni građani imaju pravo na još 30 evra, a isplata ove pomoći će biti u novembru. Taj novac će primiti i nezaposleni i tako doći do ukupne cifre od 120 evra.

