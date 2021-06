BEOGRAĐANIN ACA U NEVERICI Odvezao auto na tehnički, kontrolor ga vratio zbog mačjeg oka! Rekao mu ovo neće proći ŠTA SE DOGODILO

Kada sam dovezao auto na tehnički, kontrolor ga je samo pogledao i rekao da to ne može da prođe. Mislio sam da hoće da kaže da je gužva, da ne može da me primi. Kada mi je objasnio šta je problem, nisam mogao da verujem, kakva glupost

BEOGRAD - Tek što su vozači odahnuli zbog odlaganja primene novog uslova za registraciju, merenja emisije izduvnih gasova, nove muke su ih sačekale na tehničkom pregledu.

Većina ne zna da zbog sitnog nedostatka, poput oštećenja na plastici "mačjeg oka" ili ogrebotine, koje ne utiču na bezbednost u saobraćaju, auto može da bude ocenjen kao neispravan, pišu Novosti.

Zvuči neverovatno, ali nema preciznog odgovora na ovo pitanje, jer stanice za tehnički imaju različite aršine. MUP za odgovore upućuje na udruženje tehničkih pregleda, a u njihovoj organizaciji ističu da je subjektivna procena svakog kontrolora šta je ispravno, a šta nije.

Prva pomoć ne sme da bude istekla Vozilo kod koga je oguljena farba na branicima ili ima blago ulegnut branik, ili malu crtu od napuknuća na plastici svetla za maglu, ne bi zbog toga trebalo da ima problema na tehničkom pregledu. Ovo kaže Slobodan Valdevit iz NATEP, navodeći primere nekih sitnih nedostataka i kakve bi odluke on donosio prilikom kontrole. Ukoliko je pukla plastika na stop-svetlu i nedostaje parče ili ne radi svetlo zadnje registarske tablice, takvo vozilo bi bilo neispravno. Vozači treba da provere i da li im je istekao propisani rok trajanja kompleta prve pomoći, jer, u suprotnom, imaju neispravnu opremu.

Aleksandar (50) iz Beograda požalio se da zbog sitnog oštećenja, veličine nokta, na plastici "mačjeg oka" kontrolor nije hteo ni da pregleda njegov auto.

- Vozim "opel merivu", u odličnom je stanju, svi sistemi savršeno ispravni, sve cakum-pakum, star je devet godina - priča Aleksandar. - Kada sam dovezao auto na tehnički, kontrolor ga je samo pogledao i rekao da to ne može da prođe. Mislio sam da hoće da kaže da je gužva, da ne može da me primi. Kada mi je objasnio šta je problem, nisam mogao da verujem, kakva glupost. Kamenčić je zakačio "mačje oko" i napravio rupu veličine nokta. Plastika se nije ni raspukla, niti je otpala. Nije mi ni na pamet palo da na to obraćam pažnju. To je potpuno besmisleno, nemam reči.

On navodi i da je vozač iza njega imao nedostatak koji je bio još manji, na plastici stop-svetla, na vrhu petih vrata imao je jednu kratku crticu zbog napukle plastike. Kontrolor ga je, takođe, vratio. Aleksandar je, 15 minuta kasnije, stigao do druge stanice tehničkog pregleda gde je automobil bez ikakvih problema prošao.

- Tehnički pregledi su zvanično ovlašćeni da donesu poslednju odluku i da utvrde tehničku ispravnost vozila - istakli su u MUP.

Slobodan Valdevit iz Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda (NATEP) kaže da je MUP pre tri godine poslao dopis šta će tolerisati, a šta neće. On naglašava da su u pravu i jedan i drugi kontrolor koji su pregledali Aleksandrovo vozilo.

- To je subjektivna ocena kontrolora šta je ispravno, a šta nije, a često strah utiče da donesu takvu odluku, jer i njih neko kontroliše i plaše se da im ne zatvore firmu zbog neke sitnice - objašnjava Valdevit. - Realno, ta mala rupa na "mačjem oku" predstavlja mehaničko oštećenje i može se smatrati da je taj uređaj neispravan. Trebalo bi kontrolori da budu fleksibilniji kada je reč o sitnicama koje ne utiču na bezbednost u saobraćaju.

Po svemu sudeći, vozačima jedino preostaje da urade isto što i naš čitalac - kada ne prođu na jednom tehničkom pregledu, da odu na drugi, možda će imati više sreće.

