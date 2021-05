PREDSEDNIK ASOCIJACIJE TEHNIČKIH PREGLEDA VLADA MARINKOVIĆ: Ukoliko vam je automobil proizveden bez katalizatora, ne treba vam!

Glavni kriterijum sada će na tehničkom pregledu biti ne datum prve registracije u našoj zemlji, već datum proizvodnje kola, odnosno da li je vozilo u trenutku proizvodnje fabrički posedovalo katalizator, saznaje Kurir!

Predsednik Asocijacije tehničkih pregleda Vlada Marinković podsetio je za Kurir da su sva vozila koja su uvezena u Srbiju od 2014. morala da imaju katalizator izduvnih gasova i o tome pojedinačnu potvrdu za to ovlašćenog Auto-moto saveza Srbije ili Mašinskog fakulteta, ali da to ne može da važi za vozila proizvedena do 1992. sa evro 1 normom ili do 1996. sa evro 2 normom:

- To ne znači da takva vozila moraju sada da zadovoljavaju evro 3 normu, uvedenu 2000, evro 4, uvedenu 2005, evro 5, uvedenu 2009. ili evro 6 normu, uvedenu 2014. Važna je godina proizvodnje i po kojoj normi su kola napravljena.

Ukoliko vam je automobil homologovan i proizveden bez katalizatora, ne treba da ga sada ugrađujete jer ćete najnormalnije proći tehnički pregled, ako vam je sve drugo ispravno. Ne može zakon i neki zahtevi retroaktivno da se primenjuju. Ipak, svakom bih posavetovao da ugradi keramički katalizator, koji se ne krade koliko oni koji su sadržali zlato i platinu, jer ćemo na taj način sačuvati ekologiju.

Kurir.rs/J. Pronić