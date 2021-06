KURIR ISTRAŽUJE KOLIKO NOVCA TREBA IZDVOJITI ZA PROSLAVU MATURE: Za matursko veče u proseku 350 evra

Neki kažu da je kasno da se organizuju maturske večeri za svršene srednjoškolce jer su oni već napustili školske klupe, drugi se pak nadaju da će uskoro ipak prodefilovati u svečanima haljinama i odelima i u nekom od restorana obeležiti završetak ove životne faze. Krizni štab je odobrio proslave, a roditelje će jedan od najlepših dana u životu njihove dece koštati prosečno oko 350 evra!

Ukoliko se opredele za proslavu mature u restoranu, to će koštati oko 1.500 dinara, dok je u hotelima i preko 3.000 dinara, a za ekskluzivnija mesta treba izdvojiti i 7.000 dinara po osobi.

Roditelji koji imaju maturantkinju moraće da izdvoje u proseku oko 12.000 dinara samo za haljinu, zavisno od modela koji devojka želi da obuče. Pored haljine, tu su i cipele ili sandale, koje koštaju minimum 4.000 dinara. Ceo izgled naravno upotpunjuju detalji poput torbice, koja košta i preko 5.000 dinara, raznog nakita, ali i neizbežne šminke, frizure i manikira, koji zajedno mora da se plati nekih 5.000 dinara.

Za maturantkinje je najvažniji profesionalni mejkap, a za njega valja iskeširati 3.500 dinara. U frizerskim salonima u Beogradu kažu za Kurir da je većina termina popunjena još pre nekoliko dana, a da su cene različite zavisno od frizure.

- Feniranje košta od 600 dinara, kao i lokne, a tretmani poput šišanja i feniranja košta i do 1.500 dinara. Ako neko želi i farbanje ili izvlačenje pramenova, plaća i do 7.000 dinara, zavisi od dužine kose - rekli su za Kurir iz jednog beogradskog frizerskog salona.

Takođe, i termini kod manikira i pedikira su odavno popunjeni, a cene ovih tretmana su od 900 do 1.500 dinara. Roditelji koji imaju maturanta proći će nešto jeftinije. Mogu se nadati da će im trebati oko 17.000 dinara plus cena proslave. Muška odela koštaju od 7.000 dinara pa do 20.000 (da se ne ide u preterivanje). Ukoliko se mladić odluči za sportsku eleganciju, to može da košta do 10.000 dinara, dok elegantnija varijanta sa košuljom, cipelama, kaišem i sakoom je znatno skuplja i ide do 33.000 dinara (opet da ne bude preterivanja).

Za razliku od njih, mali maturanti ipak svoje mature proslavljaju u školi, te će im trebati manje para za izgled te večeri, dok apsolventi na fakultetima za proslavu apsolventske večeri izdvajaju i više od 500 evra.

CENOVNIK Devojke - Haljina oko 12.000 - Cipele/sandale od 4.000 do 8.000 - Torbica od 5.000 do 12.000 - Profesionalna šminka oko 3.500 - Frizura od 600 do 7.000 - Manikir oko 900 - Pedikir oko 1.500 - Restoran 1.500 do 7.000 UKUPNO od 29.000 do 51.900

Mladići - Odelo od 7.000 do 20.000 - Košulja od 3.000 do 6.000 - Cipele oko 5.000 - Kaiš oko 2.000 UKUPNO od 17.000 do 33.000 * Cene su u dinarima

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić