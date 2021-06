DERIKOŽE: Majstori samo za izlazak na teren uzmu i do 3.500 dinara pa makar ništa ne popravili!

Dobrog majstora koji pritom neće da vam „odere kožu s leđa“ u Srbiji nije lako naći!

Nerealno visoke cene usluga - samo za izlazak na teren naplaćuju i do 3.500 dinara - odlika su današnjih keramičara, vodoinstalatera, električara, a od kada je korona krenula, situacija je, reklo bi se - još gora.

Jedna naša sugrađanka doživela je neprijatnu situaciju kada je pozvala majstora za popravku frižidera.

- Pozvala sam majstora kog sam našla preko interneta. Pogledao je frižider, odlučila sam se za popravku, ali se krajnjem ishodu nisam nadala. Naplatio mi je 19.000 dinara, rekao je da je u to uračunata cena popravke elektronike frižidera plus njegov dolazak od 3.500 dinara - priča sagovornica Kurira.

Inače, tarifa dolaska majstora uglavnom se kreće oko 1.000 do 2.000 dinara. Ipak, mnogima cenovnik zavisi od vremena, ali i raspoloženja. Tako nam je jedan beogradski majstor (ime i prezime poznati redakciji) rekao da je mnogo faktora koji na to utiču.

Šta utiče na cenu

- Imao sam situaciju da me je jedna starica zvala jer joj ne rade sijalice u jednom delu stana. Kad sam došao na lice mesta, pogledao sam kutiju sa osiguračima i video da je spao jedan. Jednim pokretom sam podigao osigurač, sve je proradilo, a ja sam svoj dolazak naplatio 1.500 dinara. Ali to nije samo obest. Javna je tajna da se najviše naplaćuje izgubljeno vreme, a ukoliko je mušterija u gradu, u to se uračunava i trošak parkinga - ispričao je sagovornik Kurira.

foto: Profimedia

Tu nije kraj. Isti majstor potvrdio nam je da po pozivu za, na primer, zamenu nekoliko utičnica naplaćuje dva i po evra po jednoj.

- Na više utičnica pravi se ta cena. Ipak, ako me neko pozove da zamenim jednu utičnicu, naplaćujem dolazak 1.500 dinara standardno plus 500 dinara za rad, koji traje pet minuta. Pa ko voli nek izvoli - rekao nam je on.

Popravka krova

Takođe, ukoliko vam, na primer, usled nevremena prokisne krov, cena popravke može da varira od 50 do 100 evra.

- Nema tog majstora koji će vam reći cenu unapred, već po dolasku. Cena se formira po viđenju kvara i mesta, a može da bude od 50 do 100 evra, ukoliko mora da se menja neka letva jer je pukla, ako se nisu samo crepovi pomerili. Takođe, mnogi gledaju pristup samom krovu, razlika je da li je zgrada prizemna ili na primer šesti sprat - objasnio nam je jedan „svaštara“ majstor.

Cenovnik keramičara

Kada vam je potreban keramičar, i on tek po dolasku može da kaže cenu svoje usluge. Tako je cena dolaska i njima uglavnom oko 1.000 dinara. Čišćenje bojlera od kamenca je oko 1.500 dinara, a zamena grejača isto toliko, s tim što se mora uzeti u obzir da grejači zavisno od proizvođača koštaju i do 1.200 dinara. Zamena gumica i slavina je, prema našim saznanjima, takođe u tom opsegu - između 1.000 i 1.500 dinara.

Ukoliko u već postojeće kupatilo hoćete da postavite tuš-kabinu, to će vas za ruke majstora koštati oko 3.500 dinara, ali je montaža i demontaža kade čak 11.000 dinara. Ako vam se baš u kupatilu desi poplava, odmah se pripremite da to neće malo da vas košta.

- Ukoliko pukne cev u zidu, to je ozbiljan posao, koji mušteriju može da košta i do 200 evra. Treba razbiti pločice, doći do cevi, zameniti ih i vratiti sve u pređašnji položaj - rekao nam je jedan beogradski vodovodžija i dodao da često pucaju cevi na bojleru.

Popravka elektronike

Ukoliko vam crkne neki od uređaja, poput veš-mašine, frižidera ili šporeta, i u pitanju je kvar na elektronici, programatoru ili motoru, više vam se isplati da kupite nov uređaj. Popravke se kreću od 10.000 do 15.000 dinara, zbog čega se možda ipak više isplati uložiti u nov uređaj. Ako vam to majstor konstatuje, onda vam svakako ne gine da platite dolazak majstora, iako je bio uzaludan.

„Zlatne“ ruke molera

Inače, u susret letu informacija koja može da zanima mnoge jeste cena - krečenja. Higijensko krečenje u belo kreće se od oko 80 centi do 2,5 evra po kvadratu samo za ruke molera.

Kada je u pitanju struja, najskuplja stavka može da vam bude zamena osiguračke table. Ako menjate staru za novu sa automatskim paljenjem, to košta oko 50 evra plus materijal (svaki osigurač je 2,5 evra, a ima ih 10), pa tako ceo posao izađe oko 100 evra.

foto: Beta/Miloš Miškov

Ekonomista Aleksandar Stevanović za Kurir kaže da su veće cene usluga majstora u usponu jer rastu i plate.

- Raste cena minimalca, rastu plate, pa tako i cena rada privatnika. Takođe, poskupljuje materijal za rad, porasle su cene različitih metala, građevinskih materijala, cena nafte. Kad se sve sabere, poskupljenja su negde i opravdana - rekao je on i dodao da je još jedan od faktora koji utiču na to veliki broj majstora koji je otišao u inostranstvo trbuhom za kruhom, zbog čega situaciju koriste oni koji su ovde ostali.

PRAVI LUKSUZ Čišćenje jame oko 5.000 foto: Dado Đilas Redovno održavanje prostora za odlaganje otpadnih voda tamo gde nema kanalizacije mnogo košta. Nekim sugrađanima to je čak i luksuz, jer je prosečna cena ove usluge čak 5.000 dinara, konkretno na teritoriji opštine Palilula. Najjeftinija „tarifa“ za dolazak i ispumpavanje jame je oko 2.000 dinara, a najskuplja oko deset crvenih novčanica, što zavisi od kapaciteta kamiona.

GORAN PAPOVIĆ, NOPS Naplaćivanje dolaska i lažnih kvarova je prevara O „bezobrazluku“ majstora za Kurir je govorio i Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, koji je potvrdio činjenicu da je cena mnogih potrošnih materijala otišli i do 100 odsto. - Potrošač mora da zna da pre zahteva majstoru mora da ima ugovor, da zna koliko će usluga da ga košta. Predračun mora postojati, a retko ko od majstora ima cenovnik. Naplaćivanje dolazaka i uzimanje novca za kvarove koji nisu kvarovi su klasične prevare. Problem kod nas je što nema ko da ih kontroliše, a činjenica je da neko mora da im stane na put - rekao je Papović.

IDE LETO, A S NJIM I NOVI TROŠAK Servis klima-uređaja do 3.600 foto: Profimedia Redovan godišnji servis klima-uređaja košta od 2.500 do 3.600 dinara. Montaža klima-uređaja je od 9.000 do 15.000 dinara, dok demontaža klime košta od 3.600 do 4.800 dinara. Inače, popravka elektronike klima-uređaja kreće se između 80 i 110 evra, zamena kondenzatora od 35 do 55 evra, a dopunjavanje freona od 30 do 40 evra. Zamena motora klime ide i do 100 evra. Interesantno je to da majstori za klima-uređaje posebno naplaćuju rad na visini, i to preko tri metra bez dizalice - čak 30 evra. Takođe, izlazak na teren kod majstora za klima-uređaje je 15 evra, čak i ako se ne obavi nijedna usluga sem konstatacije kvara.

Kurir.rs/ Suzana Trajković Foto: Profimedia