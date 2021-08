MINISTAR MALI SAOPŠTIO ODLIČNE VESTI: Minimalac ide na više od 35.000 dinara! Stižu nova davanja i za penzionere

Ministar finansija Siniša Mali rekao je danas da će predlog biti da se minimalna zarada poveća za 9,4 odsto.

To znači da će sa sadašnjih 32.022 dinara, minimalac u Srbiji biti preko 35.000 dinara.

Kako je najavio, o tom povećanju se razmišlja od 1. januara sledeće godine.

Mali je za TV Pink rekao danas da će deficit Srbije do kraja godine biti mnogo manji nego projektovani.

"Onda nam kažu - oni to rade zbog izbora. A koji su to izbori ove godine, koji su bili u januaru kada smo povećali plate i penzije", upitao je on.

Govorio je i o novoj novčanoj podršci za penzionere koji će dobiti po 20.000 dinara, ali privrednom rastu i ostalim ekonomskim pokazateljima.

"Zahvaljujući odličnim ekonomskim rezultatima, imamo dovoljno novca i za novu mere podrške penzionerima, kao i za dalja povećanje penzija i plata", zaključio je ministar.

(Kurir.rs/B92)