CENE NEKRETNINA VRTOGLAVE, VLASNICI ZADOVOLJNO TRLJAJU RUKE: Beograđanka kupila stan za 70.000, sad može da ga proda za 100.000 €

Po svemu sudeći, cene građevinskog materijala kao i nekretnina još neko vreme se neće vratiti na staro. Svi koji sada prodaju/kupuju stan ili ga renoviraju, mogu da posvedoče o tome.

Na ovaj "problem" dobrim delom je uticala korona, odnosno poremećaji u lancima snabdevanja, kao i poskupljenje brodskog transporta.

Jedna Beograđanka je kupila stan na obodu grada za 70.000 evra u decembru prošle godine, a danas može da ga proda za čak 100.000 evra. Tada je kvadrat vredeo oko 1.000 evra, a u međuvremenu je znatno poskupeo.

Ono što, pritom, mnogi zapažaju jeste da u ovom trenutku nije lako kupiti prosečan stan za 100.000 evra u širem/užem centru grada. Postavlja se pitanje i da li se isplati?

Dok cene ne padnu, što se na globalnom nivou očekuje tokom 2022. godine, vlasnici stanova zadovoljno "trljaju ruke" bilo da je reč o prodaji ili izdavanju stanova.

Takođe, majstori nam kažu da ponude daju za maksimum nekoliko dana, jer se cene materijala toliko brzo menjaju, da ni prodavci u radnjama ne mogu da ih isprate.

To se dešava iz dobro poznatog razloga, mimo izazova s lancima snabdevanja, a to je zakon ponude i potražnje: jagma za materijalima je i dalje na vrhuncu, a nestašica je nemimnovna.

Čak i velike trgovinske kuće imaju problem s nabavkom nekih krucijalnih elemenata, kao što su šipke, šarke za ormare, razne komponente, ali i krupni komadi nameštaja, a o čipovima da i ne govorimo.

Koliko se cene kreću uzlazno najbolje vidimo iz primera nekretnina na periferiji, budući da su centar, Novi Beograd, Vračar i tome slično - tradicionalno skupi.

Ni periferija nije što je bila

Međutim, premijum stanovi u Mirijevu, u novogradnji, trenutno vrede do 1.500 evra po kvadratu, premda je neki prosek 1.200 evra. To je svakako skok u odnosu na 1.000 evra, koliko je metar kvadratni vredeo do skoro.

I na Miljakovcu je cena po kvadratu premašila 1.000 evra, pa se tek ponegde može naći za oko 900. Cifre idu sve do 1.300/1.400 evra, ako je stan renoviran. Kanarevo brdo beleži još jače cene.

U Železniku su trenutne cene, u proseku od 800/900 do 1.100/1.200 evra, mada svakako ima i skupljih stanova. Iznenađenje su i neke nove zgrade u Borči, gde kvadrat u ovom momentu vredi čak 1.450 evra. Podsećamo, prosečna cena stana u ovom delu grada je 900 evra.

(Kurir.rs/Telegraf)