DA LI JE BOLJE KUPITI STAN U STAROJ ILI NOVOJ ZGRADI? Evo kako ćete proći bolje i jeftinije!

Stanovi su poskupeli i to je dodatno otežalo jednu od glavnih dilema kupaca - da li kupiti nekretninu u starogradnji ili novoizgradnji.

Ako ste se odlučili na kupovinu stana, sigurno vam već "puca" glava od brojnih faktora koji ulaze u odabir vaše nove nekretnine. Lokacija, veličina, blizina parka ili škole, mesto za parking, samo su neka od pitanja koja ćete prečešljavati nedeljama pre nego što se odlučite da izdvojite veliki novac.

Često se ljudi dvoume oko jedne stvari - da li je bolje kupiti stan u starogradnji, ili birati novogradnju?

Mnogi se za prvu opciju odlučuju zbog niže cene i mišljenja da su stare zgrade "kvalitetnije i bolje urađene od novih kartonskih kutija". S druge strane, oni koji se odlučuju za novogradnju smatraju da je novi stan uvek bolja opcija od stanova koji su stari četiri decenije i da je sve urađeno po najnovijim propisima i standardima.

Stručnjak za građevinu i nekretnine objašnjava da nijedna od ove dve opcije ne mora da bude tačna, otkriva šta je bolje rešenje i kako da u ovom odabiru prođete duplo jeftinije!

Miloš Nešić, građevinski stručnjak, kaže da je predrasuda da su stanovi u novogradnji uglavnom nekvalitetni i da su urađeni od loših materijala.

"Dobra novogradnja procenjuje se na osnovu cena kvadrata, opremljenosti zgrade i stambenog kompleksa. Prednost novogradnje jeste što stanovi ne treba da se renoviraju i njihova cena je takva kakva jeste, bez dodatnih ulaganja. Nove zgrade se često grade tako da budu energetski efikasne i da imaju dobru termoizolaciju. To znači da će računi održavanja zgrade biti manji, što takođe nije mala stavka", kaže stručnjak za nekretnine.

Nove zgrade uglavnom imaju sigurnosna vrata, tako da nećete morati da brinete o bezbednosti. Osim toga, imaju službe održavanja.

"Uglavnom se podižu u urbanim naseljima koja imaju rešeno pitanje parkinga i dobru povezanost sa drugim delovima grada. Kvadrati su mnogo bolje iskorišćeni i funkcionalniji su, dok pojedini investitori vlasnicima stanova daju garanciju za obavljene radove i opremu. Najveći problem kod novogradnje jeste što se dešavalo da bude uštede na izolacionim materijalima i opremi stanova", objašnjava za građevinski stručnjak Nešić.

Zato kod novogradnje treba proveriti da li je stan termoizolovan kako treba, kakva je zvučna izolacija i debljina zidova, jer to kasnije može da bude veliki problem i jako često se kupci na to žale nakon što se usele u novogradnju.

"Najbolje je zamoliti susede da glasnije govore ili šetaju, kako biste mogli da procenite buku. Osim toga, dešavala su se odstupanja od projekta i urbanističkih plana. To pre svega podrazumeva da su zgrade građene previše blizu jedna druge ili da se tako nešto tek planira, što uvek treba proveriti", kaže naš sagovornik.

Prva prednost starogradnje jeste cena, koja je generalno niža u odnosu na novogradnju na istoj lokaciji. Ako ispunjava sve druge kriterijume, "uboli ste premiju", kaže stručnjak.

"Druga prednost sastoji se u tome što je pri kupovini starogradnje papirologija uglavnom potpuno završena, dok je prikupljanje dokumentacije za nove stanove mnogo zahtevnije. Zgrade u starogradnji zidane su planski, što znači da su dovoljno udaljene od saobraćajnica", kaže on.

Što se tiče materijala koji su korišćeni u starogradnji, oni su mahom već sigurni, provereni i tu nema prostora za probleme.

"Većim delom su nekretnine starije gradnje zidane od izvornih i prirodnih materijala. Zbog drugačijeg rasporeda prostorija i visokih plafona starije nekretnine se mnogu činiti mnogo većim nego što zaista jesu. Salonci imaju visoke svodove i debele zidove, mnogi ih cene zbog njihove estetike", kaže Nešić.

Ipak, kod kupovine stana u staroj gradnji najvažnije je što približnije proceniti visinu ulaganja do stanja u kom želite nekretninu. Najbolje je da na računicu za ulaganja dodate još od 20 do 40 odsto, jer su to nepredviđeni troškovi koji se uvek dešavaju.

"To su obično situacije kada se ispostavi da nešto dodatno mora da se popravlja, menja, radi ponovo ili radi duže nego što je predviđeno. Može da se desi da je potrebno zameniti električne instalacije, vodovodne ili kanalizacione cevi. Ukoliko je potrebno uvesti centralno grejanje u nekom trenutku, tu investiciju takođe morate računati", objašnjava.

Mnogi stanovi u staroj gradnji su renovirani kako bi bili što konkurentniji na tržištu nekretnina, ali detaljno se informišite na koji način su radovi obavljeni i šta je sve u stanu adaptirano.

"Treba da se ispitaju instalacije, jer struja koja je monofazna ne može da podnese opterećenje novih aparata i mašina. Kod starogradnje ulažete novac u renoviranje, ali prilazi i zajedničke prostorije ne mogu da se renoviraju. Sve dodatne adaptacije starog stana iziskuju veća ulaganja. Osim novca, neophodno je i vreme da se pronađu kvalitetni izvođači radova koji će posao obaviti u roku koji vam je potreban", kaže Nešić.