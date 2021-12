ČIK SAD DA POSKUPI, 60 DANA IZ UREDBE VLADE STARTUJE DANAS: Zamrznute cene šećera, brašna T-400, ulja, svinjskog buta i ovog mleka

BEOGRAD - Uredba Vlada Srbije kojom je propisano da na 60 dana budu "zamrznute" cene kristal šećera, brašna tipa 400, suncokretovog ulja, svinjskog mesa od buta i dugotrajnog mleko sa 2,8 odsto masnoće, od danas je u primeni.

Cene tih osnovnih namirnica zadržane su na iznosu koji je bio 15. novembra tako da neće biti iste u svim prodavnicama.

"To znači da maksimalna cena konkretnog proizvoda iz ovih pet grupa može biti ona cena koju je taj konkretni trgovac imao na dan 15. novembar", rekao je za portal N1 sekretar Udruženja za trgovinu u Privrednoj komori Srbije Žarko Malinović.

Ograničenje cena neće se odnositi na snižene i akcijske cene - ako je 15. novembra neki proizvod iz te grupe bio na sniženju, neće važiti njegova akcijska cena, već redovna.

Uredbom je propisano i da proizvođači ne smeju da isporučuju proizvode iz ovih pet grupa u količinama manjim od prosečnih u poslednjih 12 meseci.

Propisane su kazne za firme koje se budu pridržavale načina obračuna marže ili ne ograniče cene pet osnovnih namirnica.

Kazna za preduzeća su od 100.000 dinara do dva miliona dinara, a za direktore od 5.000 do 150.000 dinara, a može im se izreći i mera zabrane da vrši odredjene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Kurir.rs/Beta