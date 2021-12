MAJSTORI NEĆE MOĆI VIŠE DA NAS DERU! Zbog novog Zakona oni će platiti kaznu do 500.000 dinara AKO NE URADE OVO!

Novi Zakon o zaštiti potrošača počeće da se primenjuje od 19. decembra, kada ističu tri meseca od njegovog usvajanja, a najveće koristi koje će doneti građanima Srbije tiču se uvođenja kazni za trgovce koji se ne odazovu vansudskom poravnanju spora sa kupcima, zatim uvođenja registra građana koji ne žele da primaju reklame u poštansko sanduče ili telefonom, a majstori će biti u obavezi da za svaki račun veći od 5.000 dinara naprave specifikaciju troškova.

Takođe, organizatori putovanja snosiće svu odgovornost za proces rezervisanja putovanja i usluga, a zakonska novina je i ta što će tržišni inspektori moći da na licu mesta napišu prekršajnu kaznu trgovcu!

Trgovcima i pružaocima usluga koji se ogluše o odredbe ovog zakona zaprećena je novčana kazna od 300.000 do dva miliona dinara za pravno lice, od 50.000 do 150.000 dinara za fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu, kao i od 50.000 do 500.000 dinara za preduzetnike, u koje mahom spadaju i majstori zanatlije.

Jovan Ristić, pravnik iz organizacije potrošača Efektiva, objasnio je za Kurir koje su to dobre stvari iz novog Zakona o zaštiti potrošača.

- Ono što smatram da je najznačajnije za potrošače jeste uvođenje registra "Ne zovi". To je sistem kojim bi trebalo da se spreči uvaljivanje neželjenih proizvoda potrošačima, uporno zvanje telefonom da bi se ljudi namamili da kupe nešto što im ne treba, a poprilično je skupo, na primer, masažeri i slične sprave. Prodavcima novi zakon zabranjuje direktno oglašavanje telefonom, faksom ili elektronskom poštom, bez prethodnog pristanka potrošača. Prodavci koji se ne budu obazirali na podatke u registru "Ne zovi" rizikovaće plaćanje novčane kazne - naveo je Ristić.

- Drugi dobar segment novog zakona jeste to što će tržišni inspektori imati pravo da na licu mesta napišu prekršajni nalog trgovcu, za koji nije potrebno dokazivanje. Ovom izmenom se vraća deo njihovih ovlašćenja koja su imali pre desetak godina - dodao je Ristić i istakao da je novim propisima stavljen akcenat i na vansudsko rešavanje sporova.

- Trgovci moraju da učestvuju u vansudskim sporovima sa kupcima. Dakle, potrošač koji prvo uloži reklamaciju moći će da ide na vansudsko rešavanje spora preko medijatora, a moći se i da ide na sudsku zaštitu. Vansudski put bi trebalo da bude jeftiniji za potrošača. Određeno je da će se trgovcu izreći novčana kazna ukoliko se ne odazove učešću u postupku medijacije - istakao je Ristić i dodao da sudska zaštita ostaje kao krajnje sredstvo.

U novom zakonu on je pohvalio i odredbe koje majstore i druge pružaoce usluga obavezuju da za svaki račun veći od 5.000 dinara naprave specifikaciju troškova i da napišu šta tačno rade i kupuju, kao i koliko to košta.

- Zbog toga neće moći da daju cenu odokativno, kako je to bilo do sada, a i ne može da zahteva povećanje cene za više od 15 odsto proračuna - rekao je Ristić, i takođe pohvalio nove odredbe koje se tiču turizma i bolje zaštite putnika.

Primedba potrošača Nema kolektivnog spora za nepoštenu praksu Jovan Ristić iz Efektive uputio je i primedbu zakonodavcima, jer su, kako kaže, umanjena prava potrošača na kolektivnu zaštitu u oblasti nepoštene poslovne prakse: - Zakonodavac je, uprkos upozorenjima potrošačkih organizacija, izbacio iz zakona pravo da se pokrene spor za zaštitu kolektivnog potrošačkog interesa onda kada se povreda odnosi na nepoštenu poslovnu praksu. Potrošača će sada samo braniti tržišna inspekcija, koja, kako praksa pokazuje, vrlo nerado brani potrošače od poslovne prakse i, kad to čini, to je samo u pojedinačnim slučajevima. Od sada će kolektivni spor za zaštitu kolektivnog potrošačkog interesa moći da se vodi samo zbog nepravičnih ugovornih odredbi i zbog istovetne povrede koju trgovac učini prema više od deset potrošača, ali i manjeg broja ako povreda potencijalno može uticati na daleko veći broj potrošača.

ČINJENICE/ Najvažnije novine - Zabranjuje se direktno oglašavanje telefonom, faksom ili elektronskom poštom bez prethodnog pristanka potrošača - Uvodi se registar potrošača "Ne zovi", u kom će biti oni koji ne žele da primaju pozive oglašivača - Majstori će morati da za svaki račun veći od 5.000 dinara naprave specifikaciju troškova i da tačno napišu šta moraju da urade ili kupe i koliko to košta - U svakoj radnji će biti obavezno isticanje obaveštenja da je prodavac po zakonu dužan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova - Organizator putovanja biće odgovoran za sve greške koje nastanu usled tehničkih nedostataka u procesu rezervisanja putovanja ili usluga

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić