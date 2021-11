SVI PRIČAJU O TODOROVIĆIMA! ZA 4 GODINE UŠTEDELI 7.000€ NA GREJANJU: Draganu se prvo smejali a sad mu zavide! Ovo je njegov izum

OBRENOVAC - Porodica Todorović iz obrenovačkog sela Ljubinić za četiri godine uštedela je 7.000 evra na grejanju! Kako?

Evo šta je glava kuće - Dragan smislio i sproveo u delo, a što može da bude dobar putokaz i za druge domaćine koji imaju kuću i dvorište, objavio je obrenovački RTV Mag.

foto: RTV Mag Youtube printscreen

Dragan je uz saglasnost i podršku porodice napravio kotao pomoću kojeg porodičnu kuću greje na biomasu. U kući ima radijatore kao i većina nas. Na ovakav način Todorovići kućni budžet mesečno opterećuju sa 20 evra, a njihov dom je uvek topao.

Dragan kaže da su mu se tu po selu u početku smejali i podsmevali.

- Međutim, došlo je mojih 5 minuta... Uz ovu cenu ogreva to se sad pokazalo kao ekonomski najisplativije... Šta sad kažu? Ćute i gutaju... - kaže Dragan i dodaje da je samo petoro ljudi iz Srbije došlo kod njega da precrta kotao i vidi kako je on to uradio.

Todorovići se greju na biomasu i jedino, kaže Dragan, što treba da uradiš jeste da u kotao na par sati ubaciš balu. Kaže i da je kod Vojvođana video da na njivama nema više žitnih ostataka i da se ljudi masovno prebacuju na biomasu.

Dodaje i da glatko može da greje 400-500 kvadrata i da mu je na minus 10 u kući konstantno 25 stepeni.

foto: RTV Mag Youtube printscreen

Sa decom je kotao napravio za manje od nedelju dana a matematika je prosta ubaciš balu, upališ upaljačem i to je to - jedna bala 2 sata, dve bale 4 i tako redom...

Kurir.rs/RTV Mag