U OVOM DELU BEOGRADA KVADRAT ZA MANJE OD 1.000 € Mir, čist vazduh, dobre saobraćajne veze! Svaki 4. kupac stana nije iz prestonice

Zbog povećanog interesovanja za stanove na Miljakovcu, cene rastu, pa novi koštaju od 1.200 do 1.500 evra po kvadratnom metru. Mir, čist vazduh i dobre saobraćajne veze su, pored još uvek prihvatljivih cena za Beograd, glavni razlozi što je ovo naselje sve interesntnije za život.

Stanovnici ovog dela Beograda kao prednosti života navode blizinu Košutnjaka, da u Rakovici nema više fabrika i zagađenja, imaju dovoljno tržnih centara, zelenila i parkova za decu, dok je mana mnogo narkomanije.

Za manje od 1.000 evra po kvadratnom metru moguće je kupiti stan u Barajevu, Sopotu, Grockoj, Obrenovcu i Pančevu. Po ovoj ceni moguće je naći stan i na periferiji Rakovice, Kneževca i Kaluđerice.

Cene zavise od mnogo faktora, od kojih je lokacija najvažniji, i mogu znatno da variraju, ne samo u pojedinim naseljima već i u svakoj pojedinačnoj ulici, pa i zgradi.

Kvadratni metar u Zemun polju košta nešto više od 1.000, na Galenici oko 1.200 evra.

"Za prvi stan atraktivna su naselja tipa Mirijevo, Galenika, Zemun, Ledine, Miljakovac, Labudovo brdo, Žarkovo. To su neki krajevi gde cene nekretnna koštuju od 1.200 do 1.500 evra. Posle toga ide drugi deo, za neku srednju klasu. To su gradski delovi Zvezdare, Čukarice, Novog Beograda, Palilule", kaže Milić Đoković iz Privredne komore Srbije.

Što je lokacija bliža centru, i cena je viša, tako da je na atraktivnijim lokacijama iznad 2.000 evra. Kvadratni metar u Bloku 65 i Beogradu na vodi košta više od 3.000 evra. Smirivanje cena se očekuje tek za nekoliko godina.

Nenad Đorđević iz Klastera nekretnina ne očekuje pad cena kvadrata nekretnina.

"Pad se neće desiti, rastu plate i cene svega, materijala, goriva, energije. Očekujem smiravanje 2023-24. godine i naredni ciklus od tri četiri godine prediđanja su da će cene biti u mirovanju. Onda negde 2029-30 godine predviđanja su da će ponovo skočiti cene kvadrata", ističe Đorđević.

Svaki četvrti kupac nekretnine nije iz Beograda, a i dalje se za gotovinu kupuje oko 70 odsto stanova.

Đorđević objašnjava da ljudi kupuju da bi investirali u nekretnine.

"Kada prodate nekretninu, koja je u vašem vlasništvu u 90 posto slučajeva kupujete drugu nekretninu i na taj način se novac od prodaje jedne nekretnine još četiri ili pet puta obrne u kupoprodajama nekretnina i to generiše najveću tražnju na tržištu", smatra Nenad Đorđević.

Raste i potražnja za kućama jer je sve više onih koji, zbog korone, rade od kuće.

