U SRBIJI NAJSKUPLJI STAN KOŠTA SKORO 2 MILIONA EVRA, I NALAZI SE NA SENJAKU! Cene novogradnje skočile, i tek će

Kupovini stanova u novogradnji mnogi teže iako su nekretnine tog tipa skuplje od stare gradnje. Smatraju to boljom investicijom, a cena skače sve više iz godine u godinu!

Moglo bi se reći da je kupovina stanova u novogradnji i trend, jer nema zamajavanja oko renoviranja, adaptacija, a ako je zgrada u izradi, kupac može čak i da odabere raspored prostorija, što svakako dodatno košta.

Katarina Kuzmanović, Head of Real Estate Sasomange.rs, objasnila je za Kurir detaljnije o kupovini stanova u novoj gradnji, o razlozima skokova cena na tržištu kada su ti objekti u pitanju, kao i o svim prednostima i manama jedne ovakve kupovine, koja je, što bi se reklo, za ceo život.

- Na tržištima najvećih gradova u Srbiji imamo deficit stanova u ponudi zbog čega su i cene novogradnje na svim lokacijama, prvenstveno u Beogradu i Novom Sadu, porasle. Od ove godine imamo i novi faktor koji utiče na cenu, a to je značajno poskupljenje građevinskog materijala koji je povećao i troškove zidanja.

Ono što svakoga interesuje su te cene, koje su, kako smo već pomenuli, više nego za stanove stare gradnje.

- U Beogradu cene idu od nekih 1.400, 1.500 evra u rubnim delovima grada, pa do 4.000, 5.000 evra u luksuznim objektima na gradskim top lokacijama. Najveća cena kvadrata je svakako u Beogradu na vodi, pričamo o jednom objektu gde su cene oko 9.000 evra za kvadrat, ali to je izuzetak, a ne pravilo na toj lokaciji. Što se tiče ostalih gradova i najdinamičnijih tržišta u Srbiji, u Novom Sadu je prava ekspanzija gradnje i cene su od 1.200 evra pa preko 2.000 evra. Kragujevac ima cene od 1.100 do 1.300 evra evra po kvadratu, a Zlatibor od 1.300 do čak 2.800 evra za kvadratni metar.

Naša sagovornica tvrdi da problema sa tražnjom, ma kolike cene novogradnje bile, nema.

- U poslednjih nekoliko godina postoji povećana tražnja za novogradnjom, kako zbog porasta standarda života i želje da se investira u nekretninu, tako i zbog porasta cene starih stanova. Kada kupite stari stan, potrebno je uložiti određenu sumu novca, u proseku oko 200 evra po kvadratnom metru, kako bi se stan renovirao. Kada u cenu starog stana uračunate i te troškove, dođete do iznosa koji je približan ceni novog stana. U tom slučaju, izbor je logičan, jer za isti novac dobijate potpuno novu nekretninu, a često i sa njom pogodnosti koje nose novi trendovi u gradnji - parking-mesto, obezbeđenje objekta, vrtiće i prodavnice u sklopu stambenog kompleksa, odnosno sve ono što kvalitet života podiže na viši nivo - objašnjava Kuzmanovićeva i dodaje:

- Ni s poslednjim poskupljenjem ne opada interesovanje kupaca, a cene su tek krenule uzlazno u nekim gradovima Srbije, kao što su na primer Niš, Pančevo, Kragujevac. Ove godine mislim da će cene ići nagore još nekoliko procenata i u Beogradu i Novom Sadu, Zlatiboru i na Kopaoniku. Na Kopaoniku već imamo nekretnine čiji kvadrat košta 5.000 evra i kupaca ima.

Inače, kako nam je otkrila naša sagovornica, trenutno najskuplji stan koji se nalazi u prodaji je novogradnja na Senjaku od 251 kvadratnog metra, sa velikom terasom od preko 200 kvadratnih metara i četiri garažna mesta. Cena ove nekretnine je blizu dva miliona evra! O kvadraturama stanova koje se najviše traže, kaže, teško je govoriti. Neki okviri postoje, ali se kvadrature novogradnje razlikuju od grada do grada.

- Ima razlike u ceni od grada do grada, odnosno od lokacije do lokacije. Na centralnim i skupljim gradskim lokacijama Beograda i Novog Sada traženiji su stanovi veće kvadrature jer je i platežna moć kupaca na tim lokacijama veća. U širim delovima grada je potražnja za manjim stanovima i nekretninama srednje kvadrature najveća. U turističkim centrima kao što su Kopaonik i Zlatibor, najviše se kupuju apartmani stanovi kao investicija, odnosno radi rentiranja, i dominiraju manje kvadrature, do 50 kvadratnih metara.

Dodaje da se novogradnja više kupuje za keš u odnosu na stare stanove, gde je udeo keš kupaca u proseku oko 75 odsto. U novogradnji A-klase udeo keš kupaca je najveći i u nekim slučajevima ide i preko 95 odsto.

Inače, prodaja ovakvih stanova, žargonski rečeno, rezerviše se čim se zabode ašov.

- U praksi je cena novogradnje niža kada kupujete u početnoj fazi gradnje i tada se i proda najveći deo ponude, često i celokupna ponuda dok zgrada još nije završena. Međutim, ovih dana imamo i situaciju, konkretno na Zlatiboru, da je, usled ogromne potražnje, cena stanova na početku gradnje identična ceni kada je objekat završen. Druga opcija je da investitori uopšte ne počinju da prodaju stanova dok objekat ne dobije upotrebnu dozvolu, odnosno dok nije u potpunosti završen - zaključila je Kuzmanovićeva.

Cene kvadrata novogradnje 1.400 do 1.500 - periferija Beograda 4.000 do 5.000 - luksuzni objekti na gradskim top lokacijama u Beogradu 9.000 - dostiže cena kvadrata u Beogradu na vodi 1.200 do preko 2.000 - cena kvadrata u Novom Sadu 1.100 do 1.300 - cena po kvadratu u Kragujevcu 1.300 do 2.800 - cena za kvadratni metar na Zlatiboru 5.000 - dostiže cena za kvadrat na Kopaoniku * Cene su izražene u evrima

Prednost novogradnje u odnosu na staru gradnju Nema brige, parkinga tu uvek ima Dok neki kupci kupuju stanove stare gradnje za manje novca, lutrija je da li će uz stan za koji imaju para ili im odgovara imati i dostupan parking za kupovinu, a kamoli garažno mesto. Prema rečima Katarine Kuzmanović, Head of Real Estate Sasomange.rs, tih problema sa stanovima nove gradnje nema, jer su parking-mesta uvek dostupna kupcima stanova. - Danas je uglavnom standard da zgrade u novogradnji imaju i podzemnu garažu u okviru koje se prodaju parking-mesta. Cena parking-mesta iznosi od 10.000 evra pa i preko 20.000, u zavisnosti od lokacije i kvaliteta zgrade. Što je veća cena kvadrata, veća je i cena parking-mesta, a uglavnom onaj ko kupi stan, kupi i parking.

Anketa pokazala Razlozi zašto bi kupci radije nove stanove Jedan sajt koji se bavi prodajom i iznajmljivanjem nekretnina sproveo je istraživanje kako bi ispitali koji su pojedinim kupcima najvažniji razlozi zbog kojih se odlučuju za kupovinu stana u novogradnji. - Na osnovu rezultata ankete, više od trećine ispitanika kao glavni razlog takve odluke navodi želju da se usele u objekat gde je sve novo. Njih 35,7% želi životni prostor koji niko drugi nije prethodno koristio, da oseti miris novog parketa i živi među sveže izgrađenim zidovima. - Više od petine se za stan u novogradnji odlučuje zbog mogućnosti da u dogovoru sa građevinskom kompanijom stan prilagodi sebi dok je još u izgradnji (20,6%). Ovakve intervencije su moguće u izboru materijala (parket, pločice, sanitarije), boje enterijera, a kod pojedinih investitora moguće su i manje korekcije veličine i rasporeda prostorija. - Kupcima novogradnje važna je i mogućnost da stan kupe dok je objekat još u izgradnji i tako ostvare nešto povoljniju cena kvadrata (16%), veruju u bolji kvalitet gradnje (15.5%), a 12% ispitanika smatra da je moguć kvalitetniji život u kondominijumima, celovitim naseljima sa pratećim sadržajima, kakva se danas često grade.

Suzana Trajković