MLAĐI ULAŽU U KRIPTOVALUTE, A STARIJI U NEKRETNINE: Da li je kupovina virtuelnog novca biznis ili kockanje?

Nestabilno tržište i konstantne promene cena teraju građane na razmišljanje o tome u šta treba ulagati. Stariji ulažu u nekretnine, a mlađi u kriptovalute.

Ulaganje u bitkoin, itirijum i druge kriptovalute postalo je standard za mlade koji na lak način žele da dođu do novca. Međutim, u moru ulagača, samo oni najuporniji i najbolje obavešteni dolaze do velikih svota, dok za ulagače-amatere berza virtuelnog novca više podseća na teletekst sportske kladionice.

- Poenta je da investirate uvek u ono što razumete. Sve ostalo je kockanje. Ako vi ne razumete, iz domena kriptovaluta, šta su neke matematičke funckije, kako funkcioniše blokčejn, koje probleme rešava, koja je upotrebna vrednost, ući ćete u jedan začarani krug -rekao je Dušan Uzelac sa portala Kamatica za TV Prva.

Da postoje stručnjaci koji rade NFT projekte i kriptovalute, znaju terminologiju koja se toga tiče, rekao je Dušan Roglić, knjigovođa i poreski savetnik.

- Većina ljudi, 90 odsto njih, samo uloži i apsolutno ne zna šta radi - dodao je.

Stariji građani navikli su da štede u banci. Takođe, raste broj ljudi koji investiraju u finansijske instrumente poput akcija. Koja je razlika između trgovine akcijama i kupoprodaje kriptovaluta?

- Kupovina akcija je kupovina dela neke firme, neke firme koja ima poslovanje koja donosi vrednost na tržište i možete proceniti - objasnio je Uzelac.

Koja je tajna uspeha i tačan odgovor na pitanje "U šta da uložim novac?"

- Ne mogu vam reći sada - investirajte u to to i to jer bih vam onda prodavao priču. Poenta je da kada naučite dovoljno da pokušate, onda pokušate s manjim iznosima, ako izgubite shvatite gde ste izbugili - rekao je Uzelac.

- Ja najviše preporučujem ljudima da ulažu u znanje i svoje veštine kako bi na tržištu to mogli da naplate kroz svoj rad. To je jedini siguran izvor zarade - preporučio je Roglić.

