KO KUPUJE UKLETE STANOVE U BG One gde je neko ubijen i da li se to kupcima prećutkuje? Šta su komšije čule iz stana Ksenije Pajčin

BEOGRAD - Vlasnici stanova u kojima su se dogodile nesreće, pogibije, ubistva, pa čak i prirodne smrti prethodnih stanara, imaju velike poteškoće da na tržištu nekretnina pronađu zainteresovanog kupca.

Iskustva agenata za nekretnine pokazuju da su sujeverje i vera u lošu "karmu" neki od razloga zbog kojih ljudi izbegavaju takve nekretnine, pa su vlasnici prinuđeni da ih godinama drže na oglasima sa cenom daleko ispod tržišne.

PRODAT KSENIJIN UKLETI STAN: Mesto STRAVE godinama niko nije želeo da kupi!

Na tržištu nekretnina mogao bi da se nađe i stan iz novobeogradske „televizorke“ u Bloku 28 iz kog je prošle godine potekao katastrofalni požar, objavila je Nova pre nepunih godinu dana dodajući da se vlasnica stana požalila da je ceo komšiluk okrivljuje za oba požara, i da zbog toga planira da proda stan, kako bi se sklonila od srditih i osuđujućih pogleda svojih komšija.

Ukleti se teško prodaju, posebno kad je na internetu sve lako proveriti

Kako je tada objasnio jedan agent za nekretnine, koji je insistirao na anonimnosti zbog agencije za koju radi, „ukleti stanovi“ se izrazito teško prodaju, posebno u današnje vreme interneta kada je vrlo lako proveriti da li se na tom mestu nešto dogodilo.

KOMŠIJE U STRAHU: U stanu Ksenije Pajčin ima duhova

„Takvi stanovi se jako teško prodaju, vlasnici ih bukvalno u startu daju upola cene, a onda nastaje drugi problem. Dogodi se da ljudima bude sumnjivo to što je cena stana tako niska, pa počnu dodatno da zapitkuju i proveravaju, sumnjajući da li je prodaja legalna, odnosno da se ne krije iza prodaje neka prevara“, objašnjava sagovornik.

foto: Čitalac Kurira

Njegova koleginica iz druge agencije, koja je takođe zbog posla zahtevala da ostane anonimna, kaže da praksa pokazuje i da prodavci takvih stanova moraju biti uporni, to jest da se od starta pripreme na to da nekretninu neće olako i na brzinu prodati, kao ni po tržišnoj ceni.

Stan Ksenije Pajčin bio na oglasu 6 godina zbog tragedije Verovatno najpoznatiji slučaj „ukletog stana“ bio je onaj u vlasništvu pevačice Ksenije Pajčin, koju je 2010. godine ubio partner, maneken Filip Kapisoda, a potom i sebe. Šest godina kasnije, stan u kome se dogodilo ubistvo, Ksenijina majka je prodala. Međutim, kako su komšije svedočile, godinama niko nije želeo da ga kupi, što je nateralo ženu da ga, kako su pisali mediji, proda po znatno nižoj ceni od tržišne vrednosti. Iako se stan nalazi više nego na atraktivnoj lokaciji, kupci su ga obilazili u širokom luku, a čak i oni koji na prvu loptu nisu znali čiji je, kada bi saznali, samo bi nastavili dalje. Komšije: Čuli smo korake noću i kao da se nešto pomera - Majka Ljubica je u ovaj stan prvi put ušla dva i po meseca posle tragedije. Ubrzo je rešila i da ga proda, ali kako nije bilo zainteresovanih kupaca, odlučila je da ga izda. Podstanari su tu živeli godinu dana, a pošto su se odselili, niko više nije u njemu stanovao. Više puta sam čuo da se stan prodaje, ali ko će to da kupi kad se zna šta se unutra dogodilo - ispričao je Kuriru pre 7 godina komšija koji je želeo da ostane anoniman. On je otkrio i zastrašujući detalj: - Otkako je Ksenija ubijena, noću smo nekoliko puta čuli korake po stanu, kao da se nešto pomera. Niko tad nije živeo u njemu i zato je to bilo čudno. Ne samo meni, već i ostalim komšijama. Ljubica je bila jedna vedra i nasmejana žena, puna života i snage. Čujem da je sad uvenula i da joj nije ni do čega - završava komšija.

„Ne smemo zaboraviti da postoji znatan deo kupaca kojima je bitno da prođu što jeftinije, kao i da su u žurbi da što pre reše stambeno pitanje. Među njima postoji manji deo onih kojima apsolutno nije bitno šta se u tom stanu događalo pre nego što su oni ušli u njega“, kaže naša sagovornica.

Da li se kupcima unapred kaže Na pitanje da li se kupcima unapred kaže o kakvoj nekretnini je reč, kaže da u većini slučajeva ne, ali da zbog sumnje u cenu, potencijalni kupci sami krenu da zapitkuju, pa da im onda odgovore. „Bilo je slučajeva da kupci pristanu da kupe stan, a posle nekoliko dana otkažu upravo iz tih razloga. Pored toga, pošto se u današnje vreme mnogo više gradi, i velika je ponuda stanova, kupci u startu imaju veću šansu da nađu neki stan u vrednosti koja im odgovara, a koji nije upisan na stranicama crne hronike“, kaže te dodaje da je to verovatno zbog nekog sujeverja, ili „negativne energije“, koju stan nosi...“, kaže ona i dodaje: „Kupci izbegavaju i stanove gde su se događale poplave i požari, jer unapred sumnjaju da postoje problemi sa zidovima, statikom zgrade, ili da je jednostavno loša intalacija, pogotovu u starijim soliterima, čiji stanovi mahom zahtevaju i potpuno renoviranje“.

Saška Karan veruje da je to mesto ukleto

Početkom februara ove godine Kurir je objavio i da je pevačica narodne muzike Saška Karan pobegla je glavom bez obzira iz zgrade u kojoj je živela, onoj istoj u kojoj je ubijena Ksenija Pajčin, jer veruje da je to mesto ukleto.

Pevačica je stalno nalazila tragove vradžbina, bila je na korak do razvoda, izbegla je silovanje na ulazu zgrade, karijera joj je bila na dnu... Zato je rešila da se odseli.

Saškina majka: Od večeri ubistva počele su da se dešavaju još čudnije stvari

Pevačica je od novembra 2002. do juna 2010. godine živela u stanu u zgrqadi gde je dens zvezdu 16. marta 2010. ubio maneken Filip Kapisoda, a zatim izvršio samoubistvo. Bivšoj učesnici „Zadruge“ dešavale su se čudne situacije - porodica joj se raspadala, bila je na korak od razvoda, izbegla je silovanje, nailazila je na tragove vradžbina...

- Saška je s mužem Aleksandrom i ćerkom Miljom svakodnevno doživljavala pakao u starom kraju. Iznajmljivali su stan baš u zgradi u kojoj je živela Ksenija Pajčin. S njom se nisu družili, ali redovno su razgovarali kada se sretnu. Saška ju je volela i uvek ju je hvalila. Kada je devojka ubijena, moja ćerka je to teško podnela. Čak joj ni na sahranu nije otišla jer je bila potresena. Od te večeri počele su da se dešavaju još čudnije stvari - ispričala je Saškina majka i dodaje.

foto: Marina Lopičić

- Saška je imala problem s ćerkom, koja je noćima plakala zbog košmara, svađala se s mužem i malo je falilo da se razvedu jer su njemu pakovali aferu s radnicom, karijera joj je bila na samom dnu... Stalno je čula neke čudne krike, nalazila je kosti na pragu, čak je malo falilo da bude silovana na ulazu. Komšije su takođe prolazile kroz agoniju, mnogi su prodavali stanove i odlazili odatle. Pričalo se da je to mesto ukleto jer je nekada tu bio logor u kom su Nemci ubijali Srbe. Više nisu mogli da izdrže i otišli su dva meseca posle Ksenijine smrti.

Saškin muž Aleksandar Gazivoda takođe je tad potvrdio ova saznanja. - Tačno je sve. To je loš period. Jedva smo spasli živu glavu - kaže Aleksandar. Oni su se odatle odselili u drugi deo grada, a Aleksandar Gazivoda otkriva detalje.

foto: Marina Lopičić, Privatna Arhiva

- Saška je prilično sujeverna. Kada se izdešavalo to sa Ksenijom, nju je to potpuno poremetilo. Ona je tu devojku volela kao svoju ćerku. Ona je bila vrlo kulturna i šarmantna, vaspitano i divno stvorenje. Ma Saška ju je mnogo volela. Ta smrt je nju toliko pogodila, ja nisam pamtio da je Saška toliko bila skrhana, mesecima ju je držalo. Ja na sahranu nisam mogao da odem - kaže Aleksandar Gazivoda.

Komšije: Stan naše neprežaljene lepotice je prodat Stan naše neprežaljene lepotice je prodat. Kupio ga je jedan čovek pre nekoliko meseci, tako da Ljubica više ne dolazi. Žao mi je, mnogo sam volela Kseniju i teško mi pada kada pričam o njoj", rekla je pre pet godina za Kurir jedna starija komšinica nakon prodaje nekretnine, i uz to pustila suze.

- I nama su se dešavale u toj zgradi raznorazne stvari. Umalo i da se razvedemo. Ne možete da verujete kakve smo probleme imali sa ćerkom. Naša Milja je tada imala 12 godina, svake noći budila se u jedan i plakala po 15-20 minuta, nije mogla da prepozna ni mene ni majku. To su bile strašne scene. Saška je to povezivala sa Ksenijom.

foto: Marina Lopičić

Mi smo na kraju morali da odemo odatle. Prodali smo zajednički stan na Voždovcu. To je bio loš period za nas. Saška u tu zgradu nije mogla da uđe, to je bilo užas, jedva je dočekala da se odselimo i to se dogodilo ubrzo posle Ksenijine smrti. I danas, nakon toliko godina kad god pomislimo na to obuzme me jeza, najradije bih da sve to zaboravim - rekao je tad Saškin suprug.

Kurir.rs/Nova

Bonus video:

01:31 Majka Ksnije Pajčin na njenom grobu