EVO ODAKLE SRBIJA UVOZI NAFTU: Do pre nekoliko meseci najviše smo kupovali iz OVE 2 zemlje, a onda se sve promenilo

Stalni predstavnici zemalja članica Evropske unije nisu postigli dogovor o embargu na uvoz ruske nafte i nastaviće danas razgovore.

U međuvremenu, pojedine zemlje članice, a zasad Mađarska, Slovačka, Češka i Bugarska, izrazile su zabrinutost u vezi sa predloženim merama. Odnosno, traže izuzeće od embarga.

Iako paket sankcija još nije ni usvojen, već samo predložen, neizvesno je kako će se odnositi na Srbiju. Trenutno, u paketu se ne pominju zemlje Zapadnog Balkana, tako, snabdevanje naše rafinerije naftovodom ''Janaf'' preko Hrvatske ne bi trebalo da bude ugroženo.

Do sada, Srbija je uvozila najviše gasa iz Iraka, ali je ruska u međuvremenu postala jefitina pa se taj odnos promenio. Dodatno, meša se značaj nafte i gasa.

Na primer, Srbija zavisi 100 odsto od ruskog gasa i uvozi trenutno 60 procenata ruske nafte.

O tome je jutros govorio i predsednik Srbije koji je rekao da nema sada reči o diverzifikaciji sanbdevanja.

"Nemačka uzima 55 odsto ruskog gasa, Srbija 100 odsto i da imamo problem i sa gasom i sa naftom", naveo je Aleksandar Vučić.

Objasnio je i da poslednjih mesec dana kupujemo 60 odsto ruske nafte umesto iračke, jer je ruska jeftinija i da ona dolazi preko Hrvatske.

Odakle sve Srbija uvozi naftu?

Do pre nekoliko meseci, gotovo dve trećine nafte dobijamo iz Iraka iz Kazahstana. Najveći deo nafte Srbija uvozi iz Iraka, oko 45 odsto ukupne kočiline uvoza. Iz Kazahstana nam pristiže 10 odsto nafte i iz Norveške oko 1 odsto.

Iz Rusije tankerima stiže oko 15 odsto naših potreba, a sa naših naftnih polja proizvodimo dovoljno nafte da zadovoljimo ostalih 23 odsto potreba.

Kako stiže?

Sva sirova nafta koju uvozimo u Srbiju dolazi tankerima do Omišlja na Krku i otuda se preko Jadranskog naftovoda transportuje za Srbiju, na reci Dunav odakle se preko Novog Sada nafta transportuju do rafinerije u Pančevu, gde se dalje prerađuje, to su podaci Agencije za energetiku Srbije, regulatornog tela za sektor energetike.

Jadranski naftovod (JANAF) sa sedištem u Zagrebu je 29. marta saopštio da uredba Evropske unije doneta 15. marta utiče na ugovor koji je JANAF zaključio sa Naftnom industrijom Srbije (NIS), a koji važi do decembra 2022.

NIS je od 2008. godine u većinskom vlasništvu ruske državne kompanije Gasprom Njefta (Gazprom Neft).

Embargo vinuo cenu nafte

Cena nafte je od trenutka obelodanjivanja predloga šestog paketa sankcija počela blago da raste i na evropskim i na američkim berzama.

Cene nafte su skočile za skoro 4 posle iznošenja plana za postepeno ukidanje uvoza ruske nafte.

Evropska nafta Brent za isporuku u junu (fjučers ugovori) uzletela je za 3,76 dolara ili za 3,6 posto, na 108,73 dolara po barelu na trgovanju do 13:53 časova po srednjoevropskom vremenu, dok je američka sirova nafta WTI poskupeli za 3,93 dolara, odnosno za 3,8 procenata na 106,34 dolara za barel.

(Kurir.rs/Telegraf)