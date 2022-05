PAŽNJA, DANAS JE POSLEDNJI DAN! Ističe rok za plaćanje čak 2 poreza za građane! Kamate paprene, kazna još gora, 50.000 DINARA

BEOGRAD - Rok za plaćanje poreza na imovinu na nivou cele Srbije ističe danas, i ukoliko se ova obaveza ne uplati na vreme država će papreno naplatiti svaki dan kašnjenja.

Porez na imovinu prikupljaju lokalne samouprave i izmiruje se u četiri rate: prva do 14. februara, druga do 16. maja, treća do 14. avgusta i četvrta rata se plaća do 14. novembra.

Stručnjaci preporučuju da se građanima ne isplati da prekoračuju rokove jer pored uvećanog poreza na imovinu, ukupno zaduženje može da im optereti i kamata (9 odsto) ali i kazna od 50.000 dinara. Tu kaznu mogu da plate i oni koji još nisu izmirili obaveze za prethodni kvartal.

- Građani koji ne poštuju propisane rokove za plaćanje poreza na imovinu mogli bi biti kažnjeni sa 50.000 dinara za svaki kvartal za koji nije plaćena rata poreza. Za godišnji porez na imovinu zakonodavac je propisao kvartalne rokove plaćanja što znači da se nepoštovanje propisanih rokova smatra neredovnim izmirivanjem obaveza - pojasnio je za Blic Biznis Đerđ Pap, stručnjak za poreze.

- Pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče. Ovde govorimo o takozvanoj relativnoj zastarelosti, koja se prekida svakom radnjom Poreske uprave preduzetom protiv poreskog dužnika - navodi Đerđ Pap.

Objašnjava i da posle prekida zastarelost počinje teći iznova, i vreme koje je proteklo pre prekida se ne uračunava u rok za zastarelost.

- Zakonodavac je uveo i pojam apsolutne zastarelosti, koja podrazumeva da kada istekne rok koji je za nju predviđen, poreska obaveza prestaje. Rok za njeno nastupanje je 10 godina od isteka godine kada je poresku obavezu trebalo utvrditi ili naplatiti - navodi Đerđ Pap.

Danas ističe rok i za plaćanje poreza na dohodak

Od januara imamo i nova pravila za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak i to za poreske obveznike mlađe od 40 godina.

Ove godine prijavljuje se i plaća godišnji porez za dohodak ostvaren u 2021. godini. Za pomenutu kategoriju građana novina je da je za njih dupliran neoporezivi limit i to po osnovu neto prihoda od zarada, samostalne delatnosti ili autorskih i srodnih prava. Oni će praktično, platiti porez na dohodak iz prošle godine, i to samo na iznos koji prelazi 6.400.000 dinara (umesto ranijih 3,2 miliona).

S tim u vezi, kada se bude podnosila prijava za 2021. godinu, sva fizička lica koja su imala manje od 40 godina na dan 31. decembra 2021. godine i ostvarila godišnji neto priho u iznosu do 6.400.000 dinara biće u celosti oslobođena plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana.

Po familiji inače plaćamo i po sedam poreza godišnje. Na imovinu jeste značajan trošak, ali od dva tek zna da boli glava.

