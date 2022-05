KUVALI BISTE SLATKO A NEMA ŠEĆERA! E, PA OD SUTRA JE NA RAFOVIMA DRUGA PRIČA Država pušta 260 tona iz Rezervi, a evo i cene

BEOGRAD - Vlada će sutra iz robnih rezervi pustiti 260 tona šećera, a cena šećera na kilogram i na veliko biće izjednačena.

Ovih dana u većini prodavnica šećera u pakovanju od kilogram skoro da je nemoguće naći, a i tamo gde se pojavi brzo nestane jer se kupuje u velikim količinama. Razlog za to su nakupci i ograničena cena od strane Vlade od 83 do 90 dinara, piše Blic.

Situacija je bolja za veća pakovanja jer za njih ne važi Uredba o ograničenju cena, ali je gora za novčanik građana jer ih u tom slučaju šećer po kilogramu dođe od 140 pa čak do 190 dinara.

Istovremeno, ovakvoj situaciji “kumuju” i industrija i poslastičari, koji umesto džakova, koje su do sada kupovali, zbog znatno viših cena, sada nabavljau značajno jeftinija pakovanja od kilogram. Sve to neke trgovce je nateralo da ograniče prodaju pakovanja od kilogram.

Država će zamrznuti cenu kompletnog šećera

Država će zamrznuti cenu kompletnog šećera i do četvrtka intervenisati na tržištu, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. Rafovi sa šećerom ovih dana su prazni, iako redovno stiže u prodavnice. Pakovanja od kilogram, čija je cena zamrznuta Uredbom, razgrabe se odmah, jer jeftiniji šećer pokupuju oni koji ga koriste u proizvodnji.

Cena kristal šećera u pakovanjima od jednog kilograma ograničena je Uredbom Vlade o zamrzavanju cena nekih osnovnih životnih namirnica, pa ukoliko se i nađe u prodavnicama najčešće košta između 80 i 90 dinara.

Većih pakovanja ima, ali ona po kilogramu koštaju znatno više, neki put skoro duplo jer njihove cene nisu ograničene uredbom. Šećera nema ni za kafu, a kamoli za džem – zbog čije je sezone kuvanja, kažu trgovci, povećana tražnja. Podsećaju i da nemaju pravo da kupcima ograniče količine.

"Od danas ćemo zaštiti cenu za kompletan šećer, intervenisaćemo sa dodatnim količinama šećera, jer njega ima. Razgovarali smo sa predstavnicima obe šećerane i 20 trgovinskih lanaca i verujem da će to sve biti u redu. Do četvrtka ćemo intervenisati sa 260 tona i rešavamo problem", poručuje predsednik Vučić. Privremene nestašice šećera do kraja nedelje više ne bi trebalo da bude.