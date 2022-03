SRĐAN (46) IZ KRALJEVA SMRŠAO 40 KILOGRAMA I OVAKO OBORIO ŠEĆER SA 19 NA 5! Sad svoje recepte kači i na mreže (FOTO)

KRALJEVO- Srđan Ćosić iz Kraljeva već osam godina boluje od dijabetesa tip dva. Od kada je promenio režim ishrane i počeo sâm da priprema obroke, uspeo da izgubi oko 40 kilograma i smanji nivo glukoze u krvi.

To ga je motivisalo da recepte objavljuje na društvenim mrežama kako bi pomogao svima koji boluju od dijabetesa.

Na preporuku lekara, uz izmenjen režim ishrane i pojačanu fizičku aktivnost, četrdesetšestogodišnji Kraljevčanin, Srđan Ćosić, uspeo je da reguliše šećer i smanji telesnu težinu, objavio je RTS.

foto: RTS Printscreen

„Uspeo sam značajno da skinem šećer koji sam imao, koji je išao i do 19. Sada, zadnjih nekoliko godina, imam šećer na nivou normalnog čoveka, 5, 5,4. Skoro su mi stručnjaci u Specijalističkoj bolnici 'Merkur' prepolovili lekove koje pijem kao terapiju. Preporučujem da svako nađe vremena za sebe, to je ono najvažnije u pitanju je zdravlje, naravno i uživanje u hrani, a rezultati neće izostati“, naglašava Srđan.

U našoj zemlji oko 750.000 ljudi boluje od dijabetesa. Prevencija i redovne kontrole su najbitnije.

„Naše pacijente savetujemo da uzmu aktivno učešće u lečenju svoje bolesti, jer za šećernu bolest se kaže – to je jedna bolest za čije lečenje su potrebna dva lekara, a jedan od njih je sam pacijent“, ističe dr Neda Bojanić iz Savetovališta za dijabetes Doma zdravlja Kraljevo.

foto: RTS Printscreen

Srđan priprema obroke sa namirnicima koje, kao dijabetičar, sme da jede. Odnedavno, poslužuje ih i svojim prijateljima.

„Ja sada postim, s obzirom na to da je Vaskršnji post, i on mi je spremio suši bez mesa, već sa karfiolom i on je sjajna zamena za pirinač“, kaže Darko Mitrović, Srđanovi prijatelj.

foto: RTS Printscreen

Mihailu Đokiću su se najviše svideli brusketi sa teletinom i pršutom, a najzanimljiviji su mu bili pileći bataci zbog posebne teksture.

Posle pripreme jela, Srđan recepte i slike objavljuje na društvenim mrežama. Planira da otvori svoj kanal, a razmišlja i o štampanom izdanju, kako bi pomogao obolelima od dijabetesa da izmenjenim načinom ishrane i povećnom fizičkom aktivnošću smanje nivo glukoze u krvi, i na taj način poprave kvalitet života.

Kurir.rs/RTS/Snežana Špica