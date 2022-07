KUBIK DRVA U BEOGRADU VEĆ 10.000?! Pelet kod pojedinih trgovaca i više od 40.000 dinara

BEOGRAD - Kubik ogrevnog drveta približio se neverovatnoj ceni od 100 evra, s obzirom na to da se u Beogradu već prodaje za 10.000 dinara, snabdevanje ugljom i dalje je kritično, dok peleta sada ima nešto više, ali i on kod pojedinih trgovaca ima cenu višu od 40.000 dinara za tonu – to je trenutno stanje na tržištu čvrstog ogreva u Srbiji.

Pre manje od mesec dana, inače, cene čvrstog ogreva u Srbiji bile su niže, a u poređenju sa prošlim letom, one su praktično eksplodirale! Naime, prošlog leta maksimalna cena kubika ogrevnog drveta bila je 50 evra, a sada je to praktično minimalna, s obzirom da se kubik po ceni od 5.000 dinara može naći tek u ruralnim sredinama i to „pored puta“, odnosno, bez prevoza do kupca. Trgovci ogrevnim drvetom koji snabdevaju potrošače u gradovima sada kubik cene od 7.000 do 9.000 dinara, a sudeći po oglasima za prodaju na društvenim mrežama, kubik drveta na području Beograda sada košta svih 10.000 dinara!

Zbog deficita i velike tražnje trgovci ogrevnim drvetom očekuju da uoči jeseni kubik bude i svih 100 evra

- Uoči jeseni, ako ne i pre, biće i svih 100 evra, kako je prognozirano. Jer, za seču drveta nema radne snage, to ne može da radi bilo ko, a troškovi, od goriva za motorku i traktor, do dnevnice za one koji su vični seči, sve su veći. Ne treba smetnuti s uma da je ovo drugo leto zaredom sa dobrom oktupnom cenom voća, naročito maline, tako da ljudi na selu koji od toga žive a imaju šumu, realno nemaju potrebe da idu u seču i prodaju drva. Dakle, s jedne strane deficit, s druge velika tražnja i to je onda cena – objašnjavaju prodavci ogrevnog drveta u valjevskom kraju.

Što se tiče uglja, količine domaćeg su sporadične ili, što je češći slučaj, ne postoje na stovarištima. Ništa bolja situacija nije ni sa uvoznim iz BiH i Crne Gore koji takođe u ograničenim količinama, ali po višoj ceni nego pre mesec dana, stiže do prodavaca u Srbiji.

Na domaćim stovarištima i dalje nema dovoljno uglja, na isporuku se čeka mesec dana

- Ugalj „pljevlja“ je i dalje na 14.000 dinara, ali će od 1. jula biti skuplji za 16 odsto, dok je ugalj „banović“, koji je početkom meseca bio 16.500 dinara za tonu, sada 500 dinara skuplji zbog poskupljenja prevoza. I dalje, međutim, dobijamo nedovoljne količine u odnosu na tražnju i interesovanje kupaca. Praktično, sve što stigne istog dana se isporuči po narudžbinama koje postoje mesec dana unazad i čekanje na isporuku je mesec dana – kažu na beogradskom stovarištu „Kreka“.

Konačno, na tržištu je za razliku od početka juna sada nešto više peleta i ne postoji ograničenje u količni kupovine i roku isporuke, ali je i ovaj ekološki najprihvatljiviji čvrsti ogrev opet skuplji u proseku za 10 evra po toni, pa se zavisno od proizvođača i trgovaca prodaje po ceni od 310 do 360 evra za tonu.

Za razliku od početka meseca, peleta sada ima nešto više u prodaji, ali mu je kod pojedinih trgovaca cena već viša od 40.000 dinara za tonu

- Proizvodnja, koja je pre mesec dana bila na nivou do 60 odsto kapaciteta, sada je nešto veća. Zastoji sa isporukom sirovine dešavali su se u danima sa dosta kiše i pljuskova kada se nije moglo raditi u šumi, kada je suvo vreme isporuke drveta idu kako treba i onda je moguće i raditi. Još je rano govoriti o potpunoj stabilizaciji na tržištu peleta, da sačekamo još malo i da se nadamo da će sve ići u pozitivnom smeru – ocena je Mladena Stojadinovića, predsednika grupacije za obnovljive izvore energije u Privrednoj komori Srbije.

foto: Profimedia

On takođe ne očekuje da će ponovo doći do drastičnog skoka cene ove vrste ogreva, s obzirom na to da je pelet već za godinu dana imao skok od 230 do 360 evra za tonu!

- Ne mogu da pričam u ime svih peletara i trgovaca, krajnja cena zavisi od puno faktora ali definitivno ne očekujem veći skok cene i to ne bi bilo opravdano. Jedino ako se desi veći poremećaj na tržištu ili u avgustu ako dođe do velikog skoka cene električne energije, ali generalno ne bi smelo da bude većeg rasta cene peleta – smatra Stojadinović.

Kurir.rs/Blic