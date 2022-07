MINIMALAC 5.000 DINARA VEĆI! Evo kako država planira da povisi minimalne zarade i smanji jaz između siromašnijih i bogatijih

Najave sa državnog vrha o povećanju penzija sve su učestalije. Poslednje uvećanje minimalca dogovoreno je u decembru prošle godine, a u januaru ove godine on je uvećan za 9,4 odsto na iznos od 35.012 dinara, tj. poslodavci su dužni da plate jedan radni sat zaposlenom minimum 201,22 dinara.

- Pokušaćemo u dogovoru sa socijalnim savetom da 40.000 dinara bude minimalna plata... Dakle, prosečna plata će biti 710 do 720 evra, do kraja godine i do 750 evra. Cilj nam je da prosečna plata bude 900 do 1.000 evra. Dakle, ovo je povećanje od 14-15 odsto, rekao je predsednik Vučić u nedavnom gostovanju u domaćim medijima.

Tokom inicijalne najave povećanja minimalnih zarada u Srbiji, predsednik Vučić je izjavio da se značajno povećanje cene zarade očekuje kroz smanjenje doprinosa, i da će taj potez državu koštati oko 300 miliona evra.

- Očekujemo da smanjimo poreze i doprinose na zarade na 60,2 odsto, što bi bilo nikada niže i to je jedna od reformskih stvari koje smo preuzeli još 2014. godine, da olakšamo poslodavcima i da povećamo neoporezivani deo dohotka. Gledaćemo da najveći deo troškova minimalne zarade država preuzme na sebe, što će značajno uvećati i prosečne zarade, istakao je predsednik.

foto: Printscreen/TV Pink

On je tom prilikom dodao da će plate biti dvocifreno povećane, a minimalac i više.

- Pokušaćemo da smanjimo jaz između siromašnijih i bogatijih, a poslodavcima ćemo pomoći oslobađanjem od dažbina, objasnio je predsednik.

Pregovori kreću 15. avgusta

Pregovori između sindikata i poslodavaca kreću za nešto manje od mesec dana tj. 15. avgusta, a u slučaju da te dve strane ne postignu dogovor u pregovore će se uključiti i država.

Krajnji rok za postizanje dogovora oko iznosa minimalne zarade je 15. septembar.

Kako je objasnio ministar finansija Siniša Mali, namera je da se ide sa dvocifrenim povećanjem minimalne zarade. "Pod uslovom da se poslodavci i sindikati dogovore to bi bio prvi put da bude zarada od 40.000 dinara", istakao je Mali.

foto: Printscreen/RTS

Napomenuo je da će to povećanje "pogurati" i ostale plate i otvoriti veoma veliku "rupu" kod polodavaca, zbog čega će država teret tog povećnja preuzeti na sebe.

- Mi ćemo izaći sa predlogom da taj iznos koji bi poslodavci dali za povećanje minimalne zarade radnicima opet pokrije država kroz povećanje neoporezivog dela dohotka i kroz smanjivanje nekih doprinosa. O tome ćemo još razgovarati sa njima, tako da poslodavce to ništa ne košta, a da korist imaju zaposleni u Srbiji", objasnio je Mali, prenosi Tanjug.

Ko prima najmanje plate u Srbiji?

Prema javnodostupnim podacima oko 400.000 ljudi u Srbiji prima minimalnu zaradu. Prema poslednjem izveštaju RZS, najniže prosečne plate (nešto ispod 42.000 dinara) su u sektoru "ostale uslužne delatnosti" u koje se ubrajaju između ostalog i frizerski saloni. Sledeći je sektor posluživanja hrane i pića u kojoj je prosečna zarada 40 dinara iznad 42.000 dinara.

Za njima su sektor prerade drveta (oko 43.600 dinara), tekstilna industrija (oko 46.900 dinara), popravka aparata u domaćinstvu (48.350 dinara) i trgovci koji primaju 50.404 dinara.

Minimalac u poslednjih 5 godina

Pre 5 godina, tj. 2017. godine, minimalna cena radnog sata iznosila je 130 dinara neto. U julu 2017. godine ona je iznosila 21.840 dinara.

Naredne godine ona se povećala na 143 dinara po radnom satu netu, tj. u julu 2018. godine na je iznosila 25.168 dinara.

Godinu dana kasnije cena radnog sata je povećana za još 12 dinara na 155 dinara neto po radnom satu, i julu zaposlenima je isplaćeno minimalnih 28.575 dinara. Tokom pandemije ona je uvećana na 31.747 dinara, a radni sat se plaćao 174 dinara.

Prošle godine dogovoreno uvećanje je povećalo minimalnu isplatu za radni sat na skoro 184 dinara, a u julu je minimalac iznosio 32.371 dinara.

Kurir.rs/Blic