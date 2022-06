DRŽAVA POVEĆAVA PENZIJE, PLATE I MINIMALAC: Stručnjaci analizirali da li će ovi potezi umanjiti osećaj krize i inflacije

U trenutku najveće neizvesnosti u čitavom svetu zbog invazije Rusije na Ukrajinu i nezapamćene energetske i ekonomske krize, u Srbiji dobijamo ohrabrujuće vesti. To ipak ne znači da su zaboravljeni rizici, ozbiljnost situacije i teška vremena koja predstoje.

Predsednik Aleksandar Vučić saopštio je da će penzije biti uvećane kumulativno za 19,1 odsto, što je kako je naveo, najveće povećanje i može da se očekuje iz dva puta, od 1. novembra, a zatim od 1. januara.

foto: Printscreen/Pink TV

Već 15. avgusta kreću razgovori sindikata sa poslodavcima oko predloga za povećanje minimalne zarade, a očekuje se i da će povećanja plata biti, kako je rekao, dvocifreno. Nova vest je i da će država obezbediti vaučere od 15.000 dinara za 200.000 građana za odmor u Srbiji.

foto: Kurir televizija

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković i novinar i književnik Aleksandar Gajović analizirali su u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji značajne stavke iz predsednikovog obraćanja, ali i izazove s kojima se država suočava u spoljnoj politici.

- Oni koji nisu očekivali verovatno su u svojim mislima imali predhodna obraćanja predsednika koja nisu bili sa tolikom dozom optimizma kao što je ovo obraćanje bilo. Ovo je samo jedan deo strateških tačaka. Naravno da je socijalna tema jedna od gorućih zbog nastale krize između Rusije i Ukrajine. Ovaj put je predsednik zauzeo stav da građanima saopšti lepe vesti. Ovoga puta se predsednik dobro postavio prema socijalnim temama koje interesuju građane Srbije. Naš standard nije toliki da možemo da se razbacujemo, ali nije ni toliko mali da građanima ne može da se pomogne. Ona predizborna obećanja koja je dao kao što možemo da vidimo, Aleksandar Vučić ostvaruje. Zaista čini sve da se srednja klasa ojača. Svako ko dobije vaučer, dobiće i 10.000 dinara za svoje potrebe. Sve to govori da mi ekonomski ne stojimo loše kao što se nekome čini. Potvrđuje se ono što je i Siniša Mali govorio o našoj fiskalnoj stabilizaciji i dosta dobrom BDP-u - rekao je Gajović gostujući u emisiji Usijanje na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Politički analitičar Stanković smatra da postoji perspektiva da ne idemo u recesiju.

- Mislim da onaj ko bude dobio vaučer, dobiće zaista dobru priliku za letovanje i odmor. To ide u pravcu afirmacije jedne grane koja treba da se razvija, a to je turizam. Naša zemlja ima jako zanimljivu geografiju. Kod nas je priroda jednako lepa kao i svuda preko, samo treba da poboljšamo naš imidž. Da se vratim na druge elemente u obraćanju, povećanje plata i penzija je odlična vest. Niko na to ne može staviti primedbu. To povećanje plata i penzija zapravo ima za cilj da neutralizuju efekat inflacije koja je već prisutna. Ipak su cene osnovnih životnih namirnica skočile. To je prva stvar, neutralizacija inflacije. Druga stvar koja je važna jeste nastaviti trend rasta. Mi smo dobili danas od predsednika dve informacije a to je da uprkos svim ekonomskim nedaćama mi još uvek držimo stopu rasta na više od 4 odsto. Taj rast bi svakako bio za 2% veći da nije krize u Ukrajini - rekao je Stanković.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

11:44 TO JE ŽIVOT - GRADITELJI MIRA Pomoć herojima s Košara