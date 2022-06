BJEGOVIĆ POTVRDIO ŠOKANTNE GLASINE Profesor navodi da su Hrkalović i Stefanović bili u ljubavnoj vezi još od 2016. godine?!

Hrkalovićeva je davala iskaz punih šest sati, od 9 ujutru do 15 popodne, a Stefanović je došao u 13.50 sati, a prostorije Sektora unutrašnje kontrole napustio je u 16.40 časova.

Bivša državna sekretarka nije želela da se obrati novinarima niti da odgovori na pitanja kako je proteklo ispitavanje, dok je ministar rekao da je uvek na raspolaganju za davanje potrebih informacija i da se nada da je ovim odazivanjem pomogao da organi rasvetle slučaj.

Miroslav Bjegović, profesor Fakulteta za bezbednost, tvrdi da iza svega stoje zapadni centri moći.

- Kad ne bi bilo pravnog epiloga to bi bio poraz države i svih njenih institucija. Prvenstveno sektora bezbednosti kao onoga dela koji brine o nacionalnoj bezbednosti Republike Srbije. Ono što je tačno jeste prisluškivanje predsednikovog telefona više od 1.800 puta. Prosto je nemoguće da ne saznamo ko je bio u tom lancu, koji je bio cilj i ko je tačno stajao iza cele ove operacije, a kad to kažem mislim na zapadne obaveštajne centre moći - rekao je Bjegović.

Voditeljku Silviju Slamnig je ova konstatacija zainteresovala pa je pitala gospodina Bjegović zašto se povezuju zapadni centri moći.

- Zato što ovako jedna ozbiljna bezbednosna akcija ne bi mogla da bude izvedena samo sa našim snagama i našom opremom. Podsetiću da je predsednik pod kontraobaveštajnom zaštitom BIA i vojno obaveštajne agencije. Prodreti tek tako u njegovu komukaciju nije svejedno. Oni su to radili sa ciljem da ko im ne odgovara na vlasti u Republici Srbiji bude prisilno uklonjen sa te vlasti - rekao je Bjegović.

Tužilaštvo ne prihvata Skaj kao dokaz?! Časlav Ristić, forenzičar u penziji, smatra da je Stefanovićevo i Hrkalovićkino korišćenje Skaj aplikacije bitan dokaz. Međutim naše tužilaštvo to ne prihvata jer ju je strana služba otvorila. foto: Kurir Televizija - Mi smo u problemu jer naše tužilaštvo ne prihvata Skaj aplikaciju koju je otvorila strana služba. Zato to ne može da ide na sudskom postupku. Da je naša služba to otvorila mogli bi da prihvate to kao dokaz. Korišćenje Skaj aplikacije se ne vodi kao krivično delo - rekao je forenzičar u penziji.

Bjegović se osvrnuo i na nedavnu tvrdnju direktora Centra za proučavanje globalizacije Dejana Miletića koji je u jutarnjem programu Kurir televiziji izjavio da je pre šest meseci saznao da je Hrkalovićka zapravo bila u ljubavnoj vezi sa Stefanovićem.

- Da li je neki državni funkcioner koristio Skaj aplikaciju, to je nešto što može da se ispita. To je i više nego dovoljan dokaz. Vidim da je Dejan Miletić to saznao pre šest meseci, ali mi mnogi smo znali od 2016. godine. Govorimo o ljubavnoj vezi i intimnim odnosima ovo dvoje ljudi. Da li je Hrkalovićka govorila pred svojim ljudima Stefanoviću "ljubavi"? Sve što se dešavalo znala je i jedna i druga strana. Dijana ništa nije uradila, a da nije pitala svog pretpostavljenog. Ali to je ne oslobađa odgovornosti - rekao je Bjegović.

