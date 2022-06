ŠTO MANGUPE NISI IZAŠAO PRED NOVINARE! Đukanović o optužbama Stefanovića: Objasni odakle ti vile i džipovi! Sram te bilo!

Naime, nakon što je bivša državna sekretarka u MUP Dijana Hrkalović iznela teške optužbe na račun nekadašnjeg ministra policije Nebojše Stefanovića, stigao je njegov kontra odgovor u roku od 48 sati.

U video obraćanju s naslovom "razobličavanje laži" Stefanović je kao glavnog krivca za kreiranje prethodnih optužbi označio Vladimira Đukanovića, advokata i člana Predsedništva SNS, inače pravnog zastupnika Dijane Hrkalović.

foto: Kurir televizija

Stefanović je rekao da Đukanović štiti svoje biznis interese i da vrši pritisak na sudstvo i direktno utiče na izbor sudija. Odbacio je sve optužbe koje je Hrkalovićeva navela, a za vezu sa mafijom je označio upravu nju, tvrdeći da je bila na odmoru u Izraelu sa vođom kavačkog klana.

- Znate kada neko ko je kupio diplomu i kada neko takve gluposti iznosi. Znate ja živim na 22. spratu na Banjici 43 godine u stanu svojih roditelja. Za razliku od njega koji je u vilu otišao i koji za 8 godina svog ministrovanja enormno bogatstvo stekao. Ajmo da otvorimo njegove biznis interese i da vidimo kako je do tog bogatstva došao. Sram ga bilo - rekao je Đukanović.

foto: Kurir Televizija

Đukanović smatra da je ovim navodima protiv njega Stefanović pokušao da pobegne od glavne teme odnosno onoga zašta je optužen.

- Što nisi bio tako hrabar, mangupe, pa da izađeš pred novinare pošto si ministar i održiš konferenciju za novinare. Pa da te oni pitaju neke stvari. Ti kao ministar praviš video snimak koji aplouduješ na svoj Youtoube kanal, pritom iz Ministarstva odbrane šalješ snimke medijima. Znači zloupotrebljavaš svoju poziciju za tako nešto. U čitavom tom obraćanju ne kažeš ključnu stvar, a to je prisluškivanje predsednika države. Ključna stvar zašto si ti označen, a to je činjenica jer imamo potvrdu od MUP-a da se to u tvoje vreme događalo. Ti ni jednom rečju ne pokušavaš da razobličiš laži nego se fokusiraš na mene. Zašto na mene? Jer na nekim predmetima u koje sam igrom slučaja ušao, shvatio sam na koji način je vođena jeziva kampanja protiv Aleksandra Vučića i Andreja Vučića - rekao je Đukanović.

TUŽILAŠTVO SE OGLASILO POVODOM IZJAVA DIJANE HRKALOVIĆ Okrivljena Dijana Hrkalović protiv koje se vodi postupak zbog sumnje za trgovinu uticajem, govoreći za Objektiv optužila je Stefanovića da je lično štitio klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, a između ostalog je navela i da je Stefanović prisluškivao predsednika Aleksandra Vučića i čitao transkripte, kao da je aferu Jovanjica takođe "njegovih ruku delo". Na pitanje da li će reagovati povodom tih optužbi, iz Tužilaštva za organizovani kriminal navode da to ne može biti dokaz na sudu. foto: Printscreen/Youtube "Tokom istražnog postupka okrivljena Dijana Hrkalović se branila ćutanjem, dok je na glavnom pretresu iznela odbranu, uz odbijanje da odgovara na pitanja tužioca. Odbijanjem da odgovara na pitanja tužioca okriivljena je pokušala da oteža utvrđivanje istine i potpuno resvetljavanje svih okolnosti i činjenica krivičnih dela koja joj se stavljaju na teret, pred sudom i u sudskom postupku", navode u Tužilaštvu.

Đukanović se osvrnuo i na nedavnu izjavu Tužilaštva za organizovani kriminal.

- Imate jedan skandal danas kod Tužilašva za organizovani kriminal. Daju sasopštanje kako izjave Dijane Hrkalović nemaju dokaznu snagu. Ko ste vi da cenite šta ima dokaznu snagu, to sud radi. Oni lažu i izmišljaju. Ona nije optužena za prisluškivanje predsednika - rekao je Đukanović.

Ali za trgovinu uticaja jeste? - dodala je voditeljka Silvija Slamnig.

- Ali nema veze sa onim što je pričala. Jednim delom ima veze za slučaj ubistva na šinama. Ali izvinite, za prisluškivanje predsednika nema. Ko ste vi da cenite šta ima dokaznu snagu, a šta nema. Vi ste bili gospodo dužni, pošto ste jedini i isključivi nadležni za postupanje prema državnim organima, da postupite po službenoj dužnosti i da date naredbu za prikupljanje obaveštenja PO. Pa eventualno ako tu nešto prikupite da se formira predmet, da neko drugi proceni da li tu ima elemenata da se pokrene istraga. Kažete da nećete da pokrećete nikakvu istragu, a kako ste prema Dijani Hrkalović bili ovako hitri i odmah ste prikupljali sve živo i strpali je u pritvor. Tako i mnoge druge ljude trpate u pritvor i uništavate im živote kad imamo čista nameštanja negde. Kako to ovde niste odjednom shvatili da bi to možda negde moglo da bude interesantno - rekao je Đukanović.

Potom se osvrnuo još jednom na samog Nebojšu Stefanovića koga moli da ga tuži i da uporede svoju imovinu.

- Neka me tuži. Molim ga da me tuži. to bi najviše na svetu voleo. Što se tiče biznis interesa, ajde da menjamo imovinu gospodine Stefanoviću. Sve što imam ja i što sam stekao kao advokat, a za razliku od tebe sam završio i fakultet. Stekao diplomu, završio pravosudni ispit i krvavo studirao. Krvavo zarađujem i svoj novac. Nisam od ministrovanja stekao vilu, niti džipove i toliko bogatstvo. Sa ministarskom pravom ne možeš tako luksuzno da živiš - rekao je Đukanović.

foto: Kurir televizija

Vladimir Đukanović je mesečnu panažu dobijao od 240.000 dinara od privatne firme "Team systems" - naveo je Nebojša Stefanović u svom obraćanju.

- Ja kao advokat imam pravo da sklopim ugovor sa bilo kojom firmom o zastupanju. nažalost ta firma je propala, između ostalog i zbog njega. Jer neki članovi njegove porodice su živeli u stanu tog Tim sistema. Pa recimo su me ljudi angažovali da vidimo kako da iselimo tog člana porodice pošto je bespravno tamo živeo i nije plaćao ništa. Kako mu tad nije smetalo. Ja nemam poslove sa državnim preduzećima, nemam ni sa javnim. Plaćam uredno poreze svake godina kao i svaki kolega advokat i slobodno može da mi pregleda ko hoće poslovanje. Ajde da vidimo njegovo bogatstvo i da vidimo šta je stekao u poslednjih nekoliko godina i gde živi. Sram ga bilo - rekao je Đukanović.

