POSKUPEO MOLERAJ, I FARBA I RUKE SKORO DUPLO: Majstor Dejan otkrio tajnu zanata kad je najbolje krečiti da ne bacite pare uludo

Dnevnice za početnika su oko 2.500 do 3.000 dinara, što zavisi od poslodavca, a šegrta sve manje

Krečenje kuće samostalno oduzima mnogo vremena. Da bi sve ispalo kako ste zamislili potrebno je da znate osnove veštine moleraja, takođe i kako uspešno okrečiti bez previše posla oko čišćenja nakon krečenja.

Da bi se pravilno okrečila kuća potrebna je stručnost ali i kvalitet rada. Ljudi uglavnom majstore biraju preko preporuka prijatelja, a neki se pak odluče samostalnom istraživanju u oglasima.

Ljudi koji traže majstora preko oglasa presudne su im recenzije, ali i slike dosadašnjih radova.

Moler navodi da je preporuka da se kreči u proleće ili kasno u leto, jer je tada vlažnost vazduha niža i tada se za kratko vreme osuše zidovi. Međutim, ako se kreče spoljni zidovi treba voditi računa da zidovi ne budu izloženi uticajem direktnog sunca. Veoma je teško danas pronaći dobrog majstora koji želi da nauči nešto više od osnove, piše NSuživo.

Svako ko se odluči za moleraj potrebno je da prođe određene faze i dosta prakse da bi nešto savladao. Moleraj nije jednostavan posao, zahteva puno pažnje i odgovornosti.

Dnevnice za početnika su oko 2.500 do 3.000 dinara, što zavisi od poslodavca. Početnik se tada uči osnovama zanata. Koji materijal je namenjen za šta, koje četke i valjkovi odgovaraju kojim površinama i slično. Da bi savladao neke osnove potrebno je u proseku dva meseca, što zavisi od čoveka do čoveka - priča nam majstor.

– Klijenti zakazuju i po tri meseca unapred. Bavimo se svim vrstama molerskih radova i fizički je neizvodljivo da se sve to postigne ranije. Krečimo različite poslovne prostore, spoljne i unutrašnje fasade koje zahtevaju mnogo vremena i rada - naveo je za naš portal moler Dejan.

- Ljudi se često i neprijatno iznenade kada im napravimo obračun za molersko ili farbarske radove. Mnoge stare mušterije kojima sam krečio stan ili kuću se prosto zbune, uz to naravno ide i rečenica pa prošli put nas je koštalo mnogo jeftinije. Prvenstveno nabavna cena proizvoda je skočila od 20% do 40 %, to odmah u startu znači i skuplja cena radova. Ljudi takođe žele i različite stilove, gletovanje, lepljenje tapeta, razumno je da će takve usluge biti skuplje od običnog krečenja- priča nam Dejan.

- Negde posao uspemo da završimo za dva do tri dana, ako je u pitanju kuća od oko 100 kvadrata. Dok na određenim dogovorenim poslovima, to može da potraje i do mesec i po dana. Toliko dugo se kreči jer su uglavnom u pitanju veliki poslovni prostori i objekti koji zahtevaju puno rada, a i nekada nas vreme ne posluži pa se radovi oduže- rekao je naš sagovornik.

Kurir.rs/NSuzivo