PRIJAVA ZA NOVČANU POMOĆ MLADIMA OD 1. DECEMBRA: Poznata tačna procedura, ali i kad će 5.000 dinara biti uplaćeno na račun

Mladi od navršenih 16 do 29 godina dobiće pred Novu godinu po 5.000 dinara jednokratne novčane podrške od države.

Prijava će biti moguća od 1. do 15. decembra, a postupak će biti isti kao i za prethodne dve pomoći države za mlade koje su bile od početka godine. Na zvaničnom sajtu Uprave za trezor prijave će biti moguće od 1. decembra posle ponoći.

Pravo na prijavu imaju državljani Republike Srbije koji u trenutku prijave imaju između navršenih 16 i 29 godina, prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu. To znači da mogu da se prijave svi koji su do početka prijave napunili 16 godina, a nisu do tog datuma napunili 30 godina.

Za ovaj novac, međutim, treba da se prijave samo mladi koji se nisu prijavili u prva dva kruga, što su uglavnom oni koji su u međuvremenu napunili 16 godina, dok će svi ostali, koji su dobili 100 evra prvi ili drugi put pomoć, a još nemaju 30 godina, sada po automatizmu dobiti i 5.000 dinara.

Država je tokom godine, podsetimo, izdvojila dva puta po 100 evra za mlade, prvo u februaru, potom i u junu, a sada će mladi ponovo dobiti jednokratnu novčanu podršku.

