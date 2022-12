NIKO NE VERUJE DA JE SADA JEFTINIJA OD ŠARANA: Cene ribe skočile i do 50 odsto! Ova je najpovoljnija

Božićni post je počeo, a dolazi i vreme slava, pa se na trpezama očekuje riba, međutim cena im je u odnosu na prošlu godinu porasla skoro za 50 odsto.

Domaćini najčešće pazare šarana, ove godine kilogram svežeg je oko 700, dok mu je prošle godine cena bila oko 400 dinara!

Iako je nekada pastrmka bila skuplja u odnosu na šarana, ove godine je njena cena povoljnija. Beograđani u trgovinskim lancima i ribarnicama kilogram mogu kupiti po ceni od 550 dinara.

Međutim, u ribarnicama je očišćena pastrmka skuplja za 100 dinara, a oni koji ne mogu da ispeku ribu to takođe mogu da dobiju u radnji, ali će za ovo morati da izdvoje dodatnih 200 dinara.

Prema rečima trgovaca, za više cene šarana odgovorna je nestašica, koja se dogodila zbog poremećaja procesa mrešćenja. Prošle godine bilo je 30 odsto manje ribe nego 2020. godine. Trgovci očekuju da će se tržište ubrzo stabilizovati, pa će i cena biti niža.

- Slavimo Svetog Nikolu i uvek spremamo šarana, međutim, skočila mu je cena, pa ćemo verovatno ove godine uzeti manju količinu - rekla je jedna sugrađanka.

- Za pastrmku treba na sreću izdvojiti nešto manje novca. Verovatno ću kupiti neočišćenu. Ispeći ću je u rerni, dodaću marinadu jer ovako zaista bude ukusna. Najbolje bi bilo da kombinujem od svega pomalo, pa će i trpeza biti raznolika.

Prošle godine građani su imali sreće jer su u ribarnicama mogli da nalete na akcije, pa su ove dve vrste pazarili jeftinije. Od morskih i skupljih vrsta često se kupuju brancin i orada, prošle godine cena im je bila od 950 do 1.100 dinara, sada se mogu pazariti po skoro istim cenama. Za filete lososa treba izdvojiti oko 2.300 dinara, a prošle godine Beograđani su mogli da ih pazare po ceni nižoj od 2.000. Kilogram orade je 1.200 dinara, a skuša je 950.

Kupus i jabuke dve nedelje u vrhu potražnje

Na nekadašnjem Kvantašu tokom poslednje dve nedelje među najtraženijim namirnicama su kupus i jabuke. U prestonici ga je sve više, a osim na tezgama, može se pazariti i iz kamiona. Kupus koji je često na trpezama tokom hladnijih dana, na Veletržnici je od 25 do 35 dinara, dok je na pijacama od 50 do 100.

Cena jabuka zavisi od sorte, a na gradskim tržnicama je od 50 do 150 dinara. Na Veletržnici je raznolika cena jabuka, pa tako kilogram ajdareda iznosi 50-70, delišes je 60-80, najpovoljniji je gloster, a kilogram je od 25 do 45 dinara. Banane su tražene ovih dana, na Veletržnici je ova poslastica od 140 do 170, a na pijacama od 150 do 250 dinara.

- Raste i promet južnog voća, ove nedelje stigla je i japanska jabuka - rekli su u Veletržnici. - Sočna je i ima prijatan ukus.

Ovo voće je poreklom iz Kine, a kod nas stiže iz Italije. Može se naći po ceni od 200 do 220 dinara za kilogram. Sve je više i oraha u jezgru kao i suvih šljiva.

Kako su rekli u Veletržnici, osim ovog voća i povrća, domaćice sve više pazare crni luk i šargarepu. Na nekadašnjem Kvantašu crni luk se može pazariti po ceni od 25 do 50 dinara, dok je na tezgama od 50 do 120. Šargarepu Beograđani na Kvantašu mogu kupiti po ceni od 50 do 70 dinara.

(Kurir.rs/Novosti)