ANĐELA SE POŠTENO NARADI, ALI I ZARADI! Radi kad i koliko hoće a opet se otimaju za nju! Za 4 sata posla dnevno uzme 2.800 dinara

Usluge čišćenja stanova sve su traženije bez obzira na to što su cene u poslednje vreme skočile. Posla ima, pa se na spremačice čeka čak i po nekoliko nedelja. Žene koje se bave spremanjem stanova u prestonici zarađuju po satu od 600 do 1.000 dinara, dok je ranije satnica za ove usluge iznosila između 300 i 400 dinara, pišu Novosti.

Sve je teže pronaći čistačicu koja radi bez posrednika, jer je mnogo njih angažovano u raznim agencijama za čišćenje stanova. Čak i kada se pronađe odgovarajuća žena za održavanje, na njenu uslugu se duže čeka.

- Imam stalne mušterije kod kojih čistim stanove jednom nedeljno ili u zavisnosti od toga kada je njima to potrebno. Posla ima dosta, nekad me čekaju. Cena po satu je između 600 i 700 dinara, ali ako donosim svoje hemikalije i sve potrebne stvari za čišćenje, onda cena ide i do 800 dinara. Zimi ima za nijansu manje posla, obično je navala oko praznika i slava, dok je leti čišćenje češće - kaže za Novosti Anđela koja se godinama bavi ovim poslom.

Zahtevi koje čistačice imaju na terenu su različiti, od čišćenja stana posle krečenja, pranja prozora i odeće, do peglanja veša. Žene koje se bave ovim poslom u proseku rade pet sati dnevno, ali to zavisi i od objekta i usluge koju poslodavci traže.

Kako su u jednoj od agencija rekli, pre svega im je važna sigurnost zaposlenih:

- Zbog bezbednosti naših spremačica, kod nas je uslov da na teren idu dve žene, koje će da rade najmanje četiri sata. Cena za ta četiri sata za obe zaposlene je 4.600 dinara. Mi sve radimo, dubinsko pranje nameštaja, tepiha, dezinfekciju stanova, čišćenje posle krečenja, kao i sređivanje objekta pre useljenja. Takođe, poslodavci nam traže "sitnije" stvari - pranje sudova, usisavanje, pranje odeće i veša. Odziv je veliki i stalno imamo nove klijente kod kojih idemo - kažu u ovoj agenciji.

Cene se razlikuju u zavisnosti od toga da li stan čisti spremačica koja je angažovana samostalno ili preko agencije.

- Za četiri sata koje ja provedem dok očistim stan, naplatiću između 2.400 i 2.800 dinara, u zavisnosti od toga koliki je stan, dok će moja koleginica koja je angažovana preko agencije zaraditi 2.300 dinara. To je jedan od razloga što sam se opredelila da radim bez posrednika - objašnjava Anđela za list.

Kurir.rs/Novosti