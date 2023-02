ŠOFERSKA JE TUGA PREGOLEMA, A PLATA JOŠ VEĆA! Evo koliko zaradi profi vozač u Srbiji, odmah stalan posao plus procenat

BEOGRAD - Plata profesionalnih vozača u Srbiji kreće se u proseku od oko 150.000 dinara, a ide i do 2.000 evra.

Ponuda su puni oglasi, tražnja za vozačima je stalna, a plata znatno iznad proseka. Za vozačima je tražnja velika i u inostranstvu, te naši ljudi koji voze "preko" zarađuju i po nekoliko hiljda evra.

Na domaćim oglasnim portalima, maksimalne cifre koje poslodavci nude vozačima su 120.000, 150.000, pa i 180.000 dinara i to sa ugovorom o radu. Dodatni rad i malo vozača vrlo lako mogu i da podignu ove cifre. Tako se u jednom oglasu traži vozač sa iskustvom C kategorije, za domaći transport uz napomenu da je u pitanju fiksna plata plus procenat.

Goran Aleksić, predsednik poslovnog udruženja saobraćaja "Srbijatransport" kaže za "Blic Biznis" da su plate srpskih vozača pristojne i korektne i znatno veće u odnosu na druge profesije, za razliku od zemalja EU.

foto: AP/Michael Probst

- Poslodavci ovde maksimalno izdvajaju za vozače jer ih nema. Kod nas je plata nekih vozača veća od plate profesora i lekara, što u Nemačkoj nije slučaj. Srednja plata vozača autobusa kod nas je od 80.000 do 100.000 dinara. Vozači kamiona zarađuju i mnogo više, čak i do 300.000 za međunarodni prevoz, a to mnogo zavisi i od poslodavca - kaže Aleksić. On dodaje da se potražnja za ovim profilom ogleda i u tome da su u nekim firmama stalno otvoreni konkusi.

Dobro je poznato da je plata vozača u zemljama Evropske unije znatno veća nego prosečne zarade za obavljanje istog posla u našoj zemlji. Međutim, činjenice pokazuju da naš radnik neće baš uvek biti isto plaćen kao stranac. Vozaču teretnog vozila u Sloveniji nudi se plata od 3.000 evra i ugovor na godinu dana.

Saša iz Srbije koji godinama živi i radi u Beču kaže da je trenutno velika potražnja u Austriji za profesionalnim vozačima, a da je plata potpuno ista i za naše i za njihove radnike. Fiksna plata je kaže oko 2.500 evra, ali ako se radi vikendom može da izađe i više.

- Prosečna plata vozača je oko 2.500 evra i to je sa punim radnim vremenom od 180 sati mesečno. Međutim, ako vozač želi da radi vikendom, to se dodatno plaća, tako da zarada na mesečnom nivou može da ide i preko 3.000 evra - kaže sagovornik. Prosečna plata vozača kamiona u Nemačkoj iznosi oko 45.592 evra godišnje, odnosno 3.800 evra mesečno, pokazuje portal Salary Expert.

