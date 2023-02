TANJA IZ BAVANIŠTA VOZI KAMION OD 40 TONA: Za 45 minuta istovari oko 20 tona robe! Zadovoljna je platom, a evo šta će s penzijom

Posao kamiondžije nosi mnogo izazova, tako da se žene retko odlučuju za ovo zanimanje. Dugi sati na putu obeshrabruju ih da profesionalno sednu za volan, ali Tanja Glogonjac (49), iz Bavaništa, kaže da uživa dok krstari Evropom za volanom šlepera.

- Prija mi da budem sama i da sama donosim odluke o tome kako ću obaviti posao. Ovo je profesija koja zahteva posvećenost i naporan rad, ali je uzbudljiva i svrsishodna. Mene upravljanje šleperom čini srećnom - kaže ova nasmejana žena.

Za svojim poslom iz snova Tanja je dugo tragala. Do 35. godine je bila domaćica, a onda je dve godine imala svoju prodavnicu. Posle je radila svugde gde je bilo posla: u klanici, pekari, ćevabdžinici, kao servirka u bolnici...

- U to vreme imala sam porodične lomove i bila mi je potrebna finansijska sigurnost - priča Tanja iz kabine teretnjaka slovenačke firme dok vozi kroz Austriju na putu ka Nemačkoj.

foto: Printscreen Facebook

- U bolnici su mi obećali ugovor na dve godine, a dobila sam na šest meseci. Nisam videla izlaz iz problema, a opet sam razmišljala kako da zaradim novac radeći nešto što bi me ispunjavalo. Slučajno sam videla oglas da traže pet vozača kamiona. Crv mi je ušao u glavu i rešila sam da položim vozački ispit.

Dobila je vozačku dozvolu za upravljanje kamionima i šleperima i krenula u potragu za većom zaradom i boljim životom.

- U auto-školi su me naučili kako da držim pravac za volanom, ali nisam savladala vožnju u praksi - kaže Tanja.

- U početku sam išla sa kolegom, koji je vozio za Tursku. Pomogao mi je da se osamostalim, a i da pronađem posao. Svi su bili iznenađeni kad su me videli, ali su mi pružili šansu. Nije lako putovati sam, no još teže je biti sa nekim. Teško je deliti kabinu 24 sata sa još nekim, i to sedam dana u nedelji. Zato sam se odlučila da radim sama. Život na putu ne nudi samo usamljenost, već ume da bude fizički naporan za muškarce, a kamoli za žene - kaže Tanja.

- Naučila sam mnogo o održavanju kamiona. U hladnjači najčešće prevozim polutke i šunke iz Slovenije za Nemačku. Pravilo je da vozač utovari i istovari robu, ponekad čak i da je sortira. Izvežbala sam se da utovarim i istovarim oko 20 tona robe za manje od 45 minuta. Radi se mnogo, od 13 do 15 sati, imamo jednu skraćenu vikend pauzu i povremeno ne radimo po 48 sati.

foto: Printscreen Facebook

Tanji je najteže što se retko viđa sa najvoljenijima. Njena porodica, sin, dve ćerke i unuče, žive u Bavaništu.

- Na svakih osam nedelja odlazim da vidim svoje - kaže Tanja.

- Nisam pristalica da mladi voze kamione, jer treba da stvaraju porodicu. Nemoguće je imati pravi život kad si uvek na putu. Ukućani naviknu da žive bez vas. Vozači kamiona su uglavnom razvedeni. Žene ih najčešće ostavljaju zbog kamiona. Meni je mnogo lakše: da se udajem još jednom neću, a deci mogu da pomognem više nego da radim u pekari u Bavaništu. Ipak, u svakoj kamionskoj kabini, pa i mojoj, prolije se mnogo suza, zbog propuštenih rođendana, slava i drugih važnih datuma.

Za ovih pet godina Tanja je doživela mnogo različitih, pa i ne baš prijatnih situacija.

- Na poslovima u kojima dominiraju muškarci žene moraju mnogo više da se dokazuju. Često na putu po Evropi srećem kolegnice koje takođe voze grdosije od oko 40 tona, teretnjake, kipere, cisterne. Ali, put, parking i odmorišta za kamione, nisu baš najbezbednija okruženja za nas. Nije svejedno prenoćiti na parkingu. Čim stanem da prespavam navlačim zavese, a imam i ponešto teško pokraj sebe. Tako je, kako je. Sama sam izabrala da kamion nedeljama bude moj dom.

foto: Printscreen Facebook

Tanja je zadovoljna svojom platom, ali penziju planira da troši u Srbiji. Dok se žene vozači kamiona često suočavaju sa nekim poteškoćama od kojih su njihove muške kolege izuzete, nepravde nema kada je reč o plati. Vozači kamiona plaćaju se nepristrasno na osnovu provedenih sati za volanom, kilometraže i opterećenja.

- Vožnja kamiona više liči na životni stil nego na običan posao - kaže Tanja.

- Ovo nije vrsta posla gde ćete biti u kući na večeri svako veče. Ostajete napolju, vozite robu tamo-amo, nedeljama, a onda dobijete tek nekoliko slobodnih dana. Bez obzira na pol ili godine, vozači kamiona su drugarčine i paze jedni na druge. Voziti kamion podrazumeva veoma oštar način života, koji može da bude i ovakav i onakav, samo ne dosadan.

PORODICA

- Imam troje dece i unuče. Moj sin Marko nije zainteresovan za vožnju, a ni starija ćerka Marija. Najmlađa Jelena voli automobile, vožnju je položila sa 17 godina. Ko zna, možda krene mojim stopama, mada bih više volela da stvara svoju porodicu.

NE STIŽEM DA BUDEM TURISTA

Biti vozač znači da stalno putujete, ali da ne stižete da budete turista - kaže Tanja.

- Nije lako za jedan dan preći nekoliko hiljada kilometara. Za volanom ne može da se doživi ništa čega nema na auto-putu. Prolazim kroz mnogo lepih mesta, ali nemam vremena da parkiram kamion i odem u razgledanje.

