"KAŽU VI TAMO ZARAĐUJETE ALI..." Srbin koji vozi kamion u Americi otkrio koliko zaradi za mesec dana: 3 dana RADIŠ SAMO ZA GORIVO

Plata profesionalnih vozača u Srbiji kreće se u proseku od oko 150.000 dinara, a ide i do 2.000 evra, a poslednjih godina čini se kao da je sve teže naći vozače kamiona.

Ima onih koji su otišli iz Srbije, pa sada voze dalje po evropskim zemljama ili pa idu i dalje. Za put i posao van Srbije, većina se odluči misleći kako su tamo negde plate veće, uslovi bolji, a cene niže. Da nije sve baš tako sjajno, pokazuje primer momka koji vozi kamion u Americi.

On je objavio video u kom je ispričao koliko i kako radi, kao i koliko uspe da zaradi.

"Trenutno su zarade jako male, ljudi su navikli na dobre zarade i sada je to problem. Kada sve izračunate trenutno, ovaj posao je otprilike zarada kao i svaki drugi posao. Pre sam bio električar, sada mislim da je mala razlika u zaradama. Nafta je duplo skoro poskupela, a ne dobijamo naftu od Rusa, rat nema efekta na naftu.

Prosečno nedeljno, ako pet dana vozite, možete da zaradite od 1.500 do 3.000 dolara čisto, zavisi kako, ko i koliko šta plaća, kolika vam je rata za prikolicu, osiguranje, kamion, ali ako plaćate kamion 3.500 mesečno, osiguranje 1.000 i prikolicu 1.000 može do 2.500 da vam ostane nedeljno. Oko 10.000 mesečno bi moglo da vam ostane ako stižete na istovare, pet dana vožnje svaki dan.

Sada radim male ture, svaki dan istovaram i utovaram, da opet sutra mogu da izvezem oko 1.000 kilometara i da sam opet prvi na istovaru. Ko se ne probudi na vreme, učili su me da, pet minuta mogu da odrede celu nedelju i ako zakasniš neće da ti istovare i onda možeš da izgubiš jedan dan. Tri dana se radi za račune za gorivo, a jedan i po dva dana je zarada, važno je da se dobro organizuje. Ko to ne zna teško će nešto da zaradi. Pet dana nedeljno ako radite po 24 sata ste na putu, to je po 100 i nesto sati nedeljno, tako za iste pare možeš i kod kuće da radiš manje. Ako ne znaš da se organizuješ ništa od toga, verujem da i u Evropi, da su iste zarade sada. Imaju 1.500, 2.000 evra plate po Evropi sa standarom prema ovim, to je isto. Kada ste na putu, treba vam skoro 100 dolara svaki dan za hranu, piće, crkne punjač 20 dolara, oni ni ne traju dugo", ispričao je on.

Potom je uporedio cene i plate u Srbiji, sa onima van naše države.

"Bio sam u Srbiji ceo oktobar i pola novembra i kad se pogledaju plate to je 1.000, 1.200 evra. Moj drug radi kao mehaničar i ima skoro 1.000 evra platu, kada pogledate standard, gde je pljeskavica 200, a pivo 100 dinara i kada pogledate ovde, dve flasice soka su 700 dinara, velike su razlike. Svi kažu vi tamo zarađujete, a nije tako kako izgleda kada pogledate na prosek. Da u Srbiji radite 15 sati svaki dan isto bi to bilo. Svuda je kriza sada, svuda je isto, a ovde trenutno situacija nije dobra", objasnio je on u videu koji je objavio

